Mark Rutte: ”Europa nu se poate apăra fără SUA”

Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European, informează Agerpres.
'Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unii de alţii', a subliniat el în faţa europarlamentarilor.
Rutte a explicat că, dacă europenii ar dori cu adevărat să construiască o nouă alianţă defensivă, fără Statele Unite, acest lucru i-ar costa nu 5%, ci 10% din produsul lor intern brut (PIB), şi i-ar obliga, de asemenea, să-şi construiască propria capacitate de descurajare nucleară.
'Asta costă miliarde şi miliarde de euro. Şi în acest scenariu, aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, şi anume umbrela nucleară americană. Aşadar, mult succes!', le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri.
Cele 32 de ţări NATO s-au angajat să aloce cel puţin 5% din PIB-ul lor cheltuielilor de securitate până în 2035, inclusiv 3,5% pentru cheltuieli strict militare.
Acesta este deja un efort considerabil pentru multe dintre aceste ţări, care abia au reuşit să aloce 2% din PIB cheltuielilor militare până la sfârşitul anului 2025, conform unui angajament luat în urmă cu zece ani.
Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-au avertizat în repetate rânduri pe
aliaţii europeni că ar trebui să se bazeze de acum mai mult pe propriile forţe pentru securitatea lor. De atunci, aceşti aliaţi au încercat să consolideze pilonul european în cadrul NATO, în special prin dezvoltarea propriilor industrii de apărare.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 26.01.2026, 20:42)
Indiferent cit costa si cit timp ne este necesar totul trebuie facut .Umbrela nucleara nu are mare importanta ea nefiind decit o amenitare mediatica .Prima lovitura nucleara ,ce va fi indreptata catre mari aglomerari urbane , devine purtatoare de dezastru global ceea ce in caz de invazie nu are nici un sens .Oricum avem state nucleare apropiate si capacitati rapide de a obtine capacitati nucleare altele decit cele puse la dispozitie de Franta sau Marea Britanie .