Mark Rutte afirmă în Parlamentul European că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite

Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European, relatează AFP.

"Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unii de alţii", a subliniat el în faţa europarlamentarilor.

Rutte a explicat că, dacă europenii ar dori cu adevărat să construiască o nouă alianţă defensivă, fără Statele Unite, acest lucru i-ar costa nu 5%, ci 10% din produsul lor intern brut (PIB), şi i-ar obliga, de asemenea, să-şi construiască propria capacitate de descurajare nucleară.

"Asta costă miliarde şi miliarde de euro. Şi în acest scenariu, aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, şi anume umbrela nucleară americană. Aşadar, mult succes!", le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

"Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot şi trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate", i-a răspuns luni seară ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

"Chiar şi Statele Unite sunt de acord cu asta. Este pilonul european al NATO", a adăugat pe X şeful diplomaţiei de la Paris.

Cele 32 de ţări NATO s-au angajat să aloce cel puţin 5% din PIB-ul lor cheltuielilor de securitate până în 2035, inclusiv 3,5% pentru cheltuieli strict militare.

Acesta este deja un efort considerabil pentru multe dintre aceste ţări, care abia au reuşit să aloce 2% din PIB cheltuielilor militare până la sfârşitul anului 2025, conform unui angajament luat în urmă cu zece ani.

Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-au avertizat în repetate rânduri pe aliaţii europeni că ar trebui să se bazeze de acum mai mult pe propriile forţe pentru securitatea lor. De atunci, aceşti aliaţi au încercat să consolideze pilonul european în cadrul NATO, în special prin dezvoltarea propriilor industrii de apărare.

Franţa este una dintre ţările cele mai favorabile acestei "autonomii strategice" în Europa, dar alte ţări, în special cele apropiate geografic de Rusia, se arată mult mai prudente, în special din cauza dependenţei lor puternice de sistemele de armament americane.

Mark Rutte a repetat în faţa deputaţilor europeni că i-a subliniat lui Donald Trump preţul plătit în Afganistan de aliaţii Statelor Unite în cadrul NATO, după ce preşedintele american a provocat indignare prin minimizarea contribuţiei lor. "Pentru fiecare doi soldaţi americani care au plătit preţul suprem, un soldat dintr-o ţară aliată sau parteneră nu s-a întors acasă", a spus el.

"Ştiu că America apreciază foarte mult toate aceste eforturi", a adăugat secretarul general al Alianţei Atlantice.