Mark Rutte: Rusia este o „forţă destabilizatoare” pentru Europa şi întreaga lume

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat asupra pericolului pe care Rusia îl reprezintă pentru securitatea Europei, descriind-o drept o „forţă destabilizatoare” atât pe continent, cât şi la nivel global.

„Rusia este şi va rămâne, în viitorul previzibil, o forţă destabilizatoare şi conflictuală în Europa şi în lume”, a declarat Rutte în cadrul celui de-al doilea Summit al Apărării de la Praga, organizat de Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS).

El a subliniat că Moscova continuă să investească masiv în apărare, alocând 40% din bugetul naţional, şi că doar în acest an sunt aşteptate să iasă de pe liniile de producţie 1.500 de tancuri, 3.000 de vehicule blindate şi sute de rachete balistice Iskander.

„Rusia şi China produc arme într-un ritm ameţitor, nu pentru parade, ci pentru a exercita agresiv influenţă şi a încerca să remodeleze ordinea mondială”, a avertizat Rutte.

El a adăugat că, pe lângă Rusia şi China, şi alte state precum Iranul şi Coreea de Nord reprezintă ameninţări majore, prin acţiunile individuale dar şi prin cooperarea militară tot mai strânsă. „Îşi intensifică colaborarea în industriile de apărare la niveluri fără precedent şi se pregătesc pentru o confruntare de durată”, a spus secretarul general al NATO.

Rutte şi-a exprimat totodată îngrijorarea faţă de capacitatea marinei americane, apreciind că „nu evoluează într-un ritm capabil să egaleze cel al Chinei”.