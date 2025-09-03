Mark Rutte: Ţările NATO trebuie să atingă 5% din PIB pentru apărare până în 2035

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că toate statele membre trebuie să urmeze o traiectorie „credibilă” pentru a atinge pragul de 5% din PIB alocat apărării până în 2035, prin creşteri constante ale cheltuielilor, şi nu printr-un efort brusc pe final.

„Ultimul lucru pe care ni l-am dori este să ajungem în 2034 la nivelul actual şi apoi să accelerăm brusc spre 5%, fără a putea cheltui realist acei bani. Avem nevoie de o cale clară şi sustenabilă pentru atingerea obiectivului”, a spus Rutte, după întâlnirea de la Bruxelles cu preşedintele eston Alar Karis.

Noul obiectiv al NATO, stabilit la summitul de la Haga din iunie, prevede alocarea a 5% din PIB pentru apărare până în 2035 - dintre care 3,5% pentru cheltuieli militare directe şi 1,5% pentru domenii conexe.

Rutte a insistat şi asupra respectării vechiului prag de 2% din PIB, subliniind că toate statele trebuie să îl atingă până la finalul acestui an. El a menţionat că Estonia ar putea ajunge chiar la 5% în 2025-2026 şi aşteaptă acelaşi efort din partea celorlalţi aliaţi.

De asemenea, secretarul general al NATO a comentat iniţiativa de a livra Ucrainei arme americane finanţate de europeni, sancţiunile SUA aplicate Indiei şi, mai ales, sprijinul explicit al Washingtonului pentru garanţii de securitate destinate Kievului.

„Am discutat acum trei săptămâni cu liderii europeni, iar preşedintele american Donald Trump a anunţat că vrea să participe activ la acest mecanism de garanţii. În curând vom avea o imagine clară asupra modului în care putem construi împreună un cadru de securitate pentru Ucraina”, a spus Rutte.

El a reafirmat că Rusia rămâne „cea mai serioasă şi directă ameninţare” la adresa securităţii euro-atlantice. La rândul său, preşedintele Estoniei a transmis că ţara sa este pregătită să trimită trupe într-o viitoare misiune care să garanteze pacea în Ucraina şi va sprijini constant aderarea Kievului la NATO.