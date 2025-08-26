Masa monetară M3 a crescut cu 9,3% în iulie, faţă de aceeaşi lună din 2024

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat că masa monetară în sens larg (M3) a ajuns, la finalul lunii iulie 2025, la 752,06 miliarde lei, în creştere cu 0,9% faţă de iunie şi cu 9,3% comparativ cu iulie 2024, respectiv 1,3% în termeni reali, potrivit unui comunicat BNR.

Potrivit datelor instituţiei, componenta M1 - numerar şi depozite overnight - a urcat cu 11,6% într-un an, până la 467,15 miliarde lei. Numerarul în circulaţie a crescut cu 14,5%, iar depozitele overnight cu 10,5%.

Creditul neguvernamental a atins 439,09 miliarde lei, în creştere cu 0,5% faţă de iunie şi cu 8,7% faţă de iulie 2024, pe fondul avansului ambelor componente: creditele în lei (+8,6% an/an) şi cele în valută (+8,9% an/an). În interiorul acestora, creditele populaţiei în lei au avansat cu 12,8%, în timp ce cele în valută au scăzut cu 14,7%.

Creditul guvernamental s-a menţinut stabil faţă de iunie, la 254,19 miliarde lei, dar a consemnat un salt de 16,9% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au urcat la 634,92 miliarde lei, cu 0,9% peste nivelul din iunie şi cu 8,1% mai mari decât în iulie 2024. Depozitele în lei, care reprezintă 67,5% din total, au crescut cu 3,6% într-un an, în timp ce depozitele în valută, exprimate în lei, au avansat cu 18,8%.

Următorul comunicat privind indicatorii monetari, aferent lunii august, va fi publicat de BNR pe 23 septembrie 2025.