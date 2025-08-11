Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Matthew Whitaker: Este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor

I.S.
Internaţional / 11 august, 08:47

Matthew Whitaker: Este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează AFP.

„Da, cred fără îndoială că este posibil”, a răspuns duminică diplomatul american, care a fost întrebat de CNN despre o eventuală venire a şefului statului ucrainean în Alaska, unde se vor întâlni pe 15 august omologii săi american şi rus. „Cu siguranţă nu poate exista un acord dacă toate părţile implicate nu l-au semnat. Şi, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”, a comentat Whitaker.

Duminică, liderii Uniunii Europene şi ai marilor puteri din Europa au insistat din nou ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite şi Rusia, cu câteva zile înainte de summitul prevăzut între Donald Trump şi Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski, care, în principiu, nu va participa la acest summit, şi-a îndemnat aliaţii europeni, în special Franţa, Germania şi Regatul Unit, care sunt, de asemenea, excluse de la negocieri, să definească o abordare comună.

O „reuniune extraordinară” prin videoconferinţă este programată luni între miniştrii afacerilor externe din ţările UE şi omologul lor ucrainean.

Dar, în final, decizia îi va aparţine lui Donald Trump, a avertizat ambasadorul său la NATO. „Dacă el consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluţie, atunci o va face”, a asigurat Matthew Whitaker. Dar „nu s-a luat nicio decizie”, a subliniat fostul procuror federal la CNN.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 09:22)

    Presedintele ilegitim,nu este invitat la negocieri,

    nici nu are rost din moment ce Ucraina este in faliment economic, 

    si razboiul este finantat de USA si UE, 

    dar din moment ce UE nu are un lider adevarat,nici ei nu  

    au loc la masa negocierii,

    extrem de trist si jenant pentru Europa. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 11.08.2025, 09:51)

    Parcă-l văd pe Zele așteptând răbdător pe coridoare și după aceea făcut poștă de cei doi bătrânei perverși:)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb