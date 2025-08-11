Matthew Whitaker: Este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează AFP.
„Da, cred fără îndoială că este posibil”, a răspuns duminică diplomatul american, care a fost întrebat de CNN despre o eventuală venire a şefului statului ucrainean în Alaska, unde se vor întâlni pe 15 august omologii săi american şi rus. „Cu siguranţă nu poate exista un acord dacă toate părţile implicate nu l-au semnat. Şi, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”, a comentat Whitaker.
Duminică, liderii Uniunii Europene şi ai marilor puteri din Europa au insistat din nou ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite şi Rusia, cu câteva zile înainte de summitul prevăzut între Donald Trump şi Vladimir Putin.
Volodimir Zelenski, care, în principiu, nu va participa la acest summit, şi-a îndemnat aliaţii europeni, în special Franţa, Germania şi Regatul Unit, care sunt, de asemenea, excluse de la negocieri, să definească o abordare comună.
O „reuniune extraordinară” prin videoconferinţă este programată luni între miniştrii afacerilor externe din ţările UE şi omologul lor ucrainean.
Dar, în final, decizia îi va aparţine lui Donald Trump, a avertizat ambasadorul său la NATO. „Dacă el consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluţie, atunci o va face”, a asigurat Matthew Whitaker. Dar „nu s-a luat nicio decizie”, a subliniat fostul procuror federal la CNN.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 09:22)
Presedintele ilegitim,nu este invitat la negocieri,
nici nu are rost din moment ce Ucraina este in faliment economic,
si razboiul este finantat de USA si UE,
dar din moment ce UE nu are un lider adevarat,nici ei nu
au loc la masa negocierii,
extrem de trist si jenant pentru Europa.
2. Mda
(mesaj trimis de Oarecare în data de 11.08.2025, 09:51)
Parcă-l văd pe Zele așteptând răbdător pe coridoare și după aceea făcut poștă de cei doi bătrânei perverși:)