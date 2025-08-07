Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Medicai accelerează extinderea în SUA şi mizează pe dublarea veniturilor în 2025

A.B.
Miscellanea / 7 august, 18:27

Medicai accelerează extinderea în SUA şi mizează pe dublarea veniturilor în 2025

Startup-ul românesc Medicai, specializat în soluţii de imagistică medicală, se extinde rapid pe piaţa americană, care ar putea genera jumătate din veniturile companiei până la finalul anului 2025, potrivit unui comunicat redacţiei. Veniturile din SUA s-au multiplicat de patru ori faţă de 2024, iar compania estimează o creştere de zece ori până la sfârşitul acestui an.

Medicai dezvoltă o platformă cloud PACS pentru accesarea şi partajarea securizată a imaginilor medicale, folosită de clinici şi spitale, dar şi de avocaţi specializaţi în cazuri de „personal injury”, clinici veterinare sau companii farmaceutice. Compania are în prezent 70 de clienţi activi în România, SUA, Marea Britanie şi India, dintre care 25 doar în Statele Unite. Pentru 2025, conducerea estimează că numărul clienţilor din SUA va depăşi numărul celor din România.

„Piaţa din SUA devine cea mai importantă atât din punct de vedere al veniturilor recurente, cât şi al clienţilor. Creşterea este susţinută de o strategie de marketing digital agresivă şi de rapiditatea cu care clienţii americani iau decizii”, a declarat Andrei Blaj, cofondator şi COO Medicai.

Extinderea pe piaţa americană a fost posibilă cu o investiţie de 200.000 de euro şi a fost pregătită prin generarea de lead-uri online, fără o echipă locală iniţială. Strategia s-a dovedit eficientă: „Acum avem sute de lead-uri lunar, iar angajarea unei echipe locale are sens şi poate genera vânzări solide”, a adăugat Blaj.

Compania are în prezent 11 angajaţi în România şi un reprezentant în Florida. Planurile vizează consolidarea echipei din SUA şi dezvoltarea de noi funcţionalităţi, inclusiv o versiune offline a platformei pentru spitalele cu acces limitat la internet şi o integrare mai bună cu sistemele digitale deja existente în unităţile medicale.

Medicai a atras până acum investiţii de 700.000 de euro, inclusiv din partea GapMinder Ventures. Potrivit acestora, performanţa Medicai pe o piaţă competitivă precum SUA este rezultatul unui mix de tehnologie solidă, poziţionare strategică şi execuţie comercială eficientă.

În paralel cu extinderea în SUA, compania se află în negocieri cu clienţi potenţiali din Spania, Brazilia, Germania, Franţa, Austria, Arabia Saudită şi Costa Rica, pregătind astfel terenul pentru o scalare internaţională accelerată.

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

