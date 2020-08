MedLife a raportat un profit de 10,9 milioane lei în prima jumătate a anului

Sistemul Medical MedLife a înregistrat în primele şase luni ale anului 2020 o cifră de afaceri consolidată pro-forma în valoare de 454,6 de milioane de lei, apropiata de valoarea anului 2019. În pofida unui context şi a unei crize sanitare fără precedent, prin măsurile luate, compania a continuat să îşi desfăşoare activitatea şi a reuşit o majorare a EBITDA datorită măsurilor riguroase si rapide de reducere a costurilor aplicate încă de la finalul lunii martie, conform unui comunicat trimis redacţiei.

Mihai Marcu, Preşedinte şi CEO MedLife Group: "Ne-am mobilizat forţele, ne-am adaptat noilor condiţii încă de la începutul declanşării pandemiei de COVID-19 şi am reuşit să fim alături de pacienţi iar aplicarea seriei de măsuri de siguranţă medicală care se impuneau, ne-a ajutat să avem situaţia sub control şi să putem gândi proactiv, să ne adaptăm noii realităţi economice şi să optimizăm dinamica businessului pentru perioada următoare".

Dezvoltarea celor trei laboratoare COVID-19, într-un timp record, a reprezentat una dintre realizările importante ale grupului din prima jumătate a anului 2020. Prin prisma acestora, compania a putut să ţină în siguranţă angajaţii MedLife, să testeze periodic pesonalul medical şi de suport, pacientii şi să păstreze funcţionale unităţile şi să asigure pacienţilor un act medical de calitate şi în siguranţă, prin efectuarea a mii de teste RT-PCR săptămânal.

"Am putut să le oferim românilor o alternativă pentru monitorizarea şi tratarea patologiilor existente în condiţii de siguranţă, într-un context greu de dus pentru noi toţi. Am reuşit să ajutăm sute de mii de români să îşi evalueze bolile existente şi să le ţină sub control, înregistrând peste 860.000 de vizite în clinici şi peste 2,5 milioane de analize procesate. Am putut susţine fluxurile din maternităţi şi spitale pentru ca viitoarele mame să poată naşte în siguranţă, iar pacienţii care au avut nevoie de intervenţii chirurgicale în regim de urgenţă să le poată efectua în timp util. Am putut asigura continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer, şi, în egală măsură, am asistat investigaţiile imagistice pentru a ajuta medicii din zona de paraclinic să poată pune un diagnostic corect. În paralel cu eforturile făcute pentru a menţine siguranţa în rândul colegilor şi a pacienţilor, am susţinut autorităţile în lupta cu noul virus, procesând zeci de mii de analize la nivel naţional pentru DSP", a mai declarat Mihai Marcu.

Grupul MedLife a înregistrat o activitate dinamică şi în zona clienţilor corporate. Astfel, încă de la începutul pandemiei de COVID-19, compania a dezvoltat produse noi pentru a răspunde nevoilor apărute în acest context epidemiologic, a gândit proiecte speciale adaptate care să vină în sprijinul angajaţilor din companiile partenere şi a sporit la maximum segmentele de servicii medicale şi investigaţii care se impuneau prioritare.

"În perioada stării de urgenţă, echipa noastră a asigurat peste 100.000 de consultaţii online şi offline, fiind prima companie medicală din România care a lansat acest serviciu online, imediat după declanşarea pandemiei, consultaţii destinate angajaţilor companiilor. S-au oferit în deplină siguranţă peste 20.000 de investigaţii imagistice şi peste 400.000 de analize de laborator angajaţilor companiilor, în plus s-au susţinut gratuit peste 5000 de ore de sport precum si de consiliere psihologică. Mai mult decât atât, prin lansarea diviziei de cercetare, am adus un aport important în ceea ce priveşte o mai bună claritate a evoluţiei virusului, ajutând astfel managementul companiilor partenere să acţioneze pe mai departe în baza unor informaţii cât mai clare. Am fost încă din prima zi alături de ei, venind cu soluţii pentru a putea relua activitatea în condiţii de siguranţă şi continuăm această misiune", a declarat Mihai Marcu.

În a doua jumătate de an, compania intenţionează continuarea investirii în programele deja existente, dar şi dezvoltarea de proiecte şi produse noi post COVID.

Mihai Marcu: "Faptul că ne-am mobilizat rapid, că am reacţionat în timp real faţă de situaţia nouă care a impactat toate sistemele medicale ale lumii, ne-a ajutat să funcţionăm din nou la capacitate maximă. Ne dorim să continuăm să investim, să ne extindem, având la dispoziţie noua majorare a creditului, anunţată în luna mai a.c., în valoare de 20 milioane euro, fonduri ce vor fi folosite pentru dezvoltarea mai multor proiecte în contextul COVID-19, cât şi în afara acestuia, proiecte ce ţin de zona de prevenţie, cercetare, retehnologizare şi nu numai, dar şi pentru extinderea programului de achiziţii, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Continuarea proiectui MedPark deja demarat, concentarea activităţilor spitaliceşti din Bucureşti în noul complex de pe Calea Griviţei, dezvoltarea PharmaLife pe verticală şi orizontală, precum şi dezvoltarea serviciilor de oncologie sunt principalele domenii pe care dorim să le dezvoltăm în a doua jumatate a acestui an si prima parte a anului 2021. Noile investiţii se vor derula cu un ritm mai ponderat, cu o privire atentă către reducerea costurilor şi la evoluţia pandemiei. În săptămânile imediat următoare vom deschide cel de al patrulea Laborator SARS-CoV-2, de această dată la Cluj, dorind să jucăm în continuare un rol important în zona de screeneing a pacienţilor post COVID-19, respectiv în tratarea comorbidităţilor acestei boli care a schimbat priorităţile medicale ale oamenilor de pe întregul mapamond".