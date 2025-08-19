Mercenarii lui Horaţiu Potra contestă măsurile preventive pentru presupuse acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Paisprezece persoane acuzate că ar fi încercat să organizeze acţiuni împotriva ordinii constituţionale au contestat măsurile preventive la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit unui comunicat oficial al instituţiei.

Mercenarii conduşi de Horaţiu Potra, aflat pe lista persoanelor căutate internaţional de peste cinci luni, află marţi dacă instanţa supremă va decide aplicarea unor măsuri mai blânde. La începutul lunii august, procurorul de caz de la Parchetul ICCJ a audiat 18 inculpaţi: trei în arest preventiv, 11 în arest la domiciliu şi patru sub control judiciar.

Conform Parchetului ICCJ, infracţiunile imputate celor 18 inculpaţi includ tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni ilegale cu materiale pirotehnice şi instigare publică.

Audierile din 1 august au legătură cu operaţiunile desfăşurate între 26 şi 27 februarie, când au avut loc 47 de percheziţii în judeţele Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, vizând locuinţele a 27 de persoane şi patru sedii de firmă, toate având legături cu Călin Georgescu.

Printre cei vizitaţi de anchetatori s-a aflat şi Horaţiu Potra, în casa căruia, într-un seif sub podea, au fost descoperite pachete cu dolari. Potra a declarat că nu este obligat să îşi ţină banii la bancă şi şi-a asumat nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, refuzând alte comentarii privind armele deţinute ilegal.

Dosarul vizează infracţiuni legate de constituirea sau aderarea la organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob, promovarea cultului persoanelor vinovate de crime împotriva umanităţii şi răspândirea în spaţiul public a ideilor fasciste sau legionare. Ancheta a urmărit documentarea activităţilor infracţionale, probarea legăturilor dintre inculpaţi şi identificarea bunurilor şi înscrisurilor folosite în activităţile ilegale.

În cadrul operaţiunilor din februarie, Călin Georgescu a fost reţinut, audiat şi inculpat pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, comunicarea de informaţii false, fals în declaraţii privind sursele de finanţare şi declaraţiile de avere. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicţia de a posta mesaje rasiste, legionare, fasciste, antisemite sau xenofobe pe reţelele sociale.

La 4 august, procurorul de caz a modificat încadrările juridice pentru Georgescu, transformând infracţiunile de comunicare de informaţii false şi instigare la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale în complicitate la tentativă şi comunicare de informaţii false, în formă continuată. În dosar sunt cercetaţi şi mercenari din gruparea lui Potra.

Printre cei audiaţi s-a numărat şi fostul mercenar al Legiunii Străine, Eugen Sechila, ridicat de pe Aeroportul Henri Coandă înainte de a pleca într-un zbor intern spre Oradea.