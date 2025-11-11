Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Mesaj Ro-Alert în Tulcea după semnalarea căderii unui obiect din spaţiul aerian

T.B.
Miscellanea / 11 noiembrie, 07:52

Mesaj Ro-Alert în Tulcea după semnalarea căderii unui obiect din spaţiul aerian

Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, conform news.ro. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole.

”În cursul nopţii de 10 spre 11 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în urma informaţiilor primite din partea Statului Major al Forţelor Aeriene, au transmis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea prin care erau informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Mesajul a fost transmis la ora 00:07 şi a avut o valabilitate de 90 de minute. Prin mesaj au fost transmise populaţiei măsuri de protecţie şi de siguranţă pe care să le adopte în cazul în care situaţia o impune”, precizează marţi dimineaţă ISU Tulcea.

La ora 01:08, dispeceratul ISU Tulcea a fost anunţat prin apel la numărul unic de urgenţă 112 că în apropiere de localitatea Grindu este posibil ca un obiect din spaţiul aerian să fi căzut. Un echipaj din cadrul Secţiei de Pompieri Măcin s-a deplasat la locul solicitării.

”Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole”, preciează ISU Tulcea.

Reprezentanţii ISU reamintesc locuitorilor judeţului şi, în mod special celor care primesc mesaje de informare şi avertizare, că ”structurile MAI cu rol de apărare şi ordine publică sunt în slujba cetăţenilor şi pun pe primul loc siguranţa lor”, recomandând ca mesajele transmise să fie citite cu atenţie, să fie luate măsurile de siguranţă şi protecţie transmise prin acestea, să îşi păstreze calmul şi să anunţe la 112 orice situaţie ieşită din comun pe care o observă sau care le pune în pericol integritatea personală sau a bunurilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb