Mesaj Ro-Alert în Tulcea după semnalarea căderii unui obiect din spaţiul aerian

Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, conform news.ro. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole.

”În cursul nopţii de 10 spre 11 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în urma informaţiilor primite din partea Statului Major al Forţelor Aeriene, au transmis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea prin care erau informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Mesajul a fost transmis la ora 00:07 şi a avut o valabilitate de 90 de minute. Prin mesaj au fost transmise populaţiei măsuri de protecţie şi de siguranţă pe care să le adopte în cazul în care situaţia o impune”, precizează marţi dimineaţă ISU Tulcea.

La ora 01:08, dispeceratul ISU Tulcea a fost anunţat prin apel la numărul unic de urgenţă 112 că în apropiere de localitatea Grindu este posibil ca un obiect din spaţiul aerian să fi căzut. Un echipaj din cadrul Secţiei de Pompieri Măcin s-a deplasat la locul solicitării.

”Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole”, preciează ISU Tulcea.

Reprezentanţii ISU reamintesc locuitorilor judeţului şi, în mod special celor care primesc mesaje de informare şi avertizare, că ”structurile MAI cu rol de apărare şi ordine publică sunt în slujba cetăţenilor şi pun pe primul loc siguranţa lor”, recomandând ca mesajele transmise să fie citite cu atenţie, să fie luate măsurile de siguranţă şi protecţie transmise prin acestea, să îşi păstreze calmul şi să anunţe la 112 orice situaţie ieşită din comun pe care o observă sau care le pune în pericol integritatea personală sau a bunurilor.