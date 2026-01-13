Meta va da afară oameni din divizia de metavers

Metaversul, proiectul care trebuia să reprezinte viitorul companiei conduse de Mark Zuckerberg şi care a dat şi numele Meta după rebrandingul din 2021, face un pas înapoi pe lista de priorităţi a grupului, urmând să primească mai puţine fonduri şi să funcţioneze cu un număr redus de angajaţi, conform news.ro.

În zilele următoare, divizia Reality Labs va disponibiliza aproximativ 10% din forţa de muncă, care numără în prezent circa 15.000 de persoane, potrivit unor surse citate de The New York Times, informaţie preluată de news.ro.

Disponibilizările vin după ce Meta a decis să reducă cu 30% bugetul alocat diviziei responsabile de dezvoltarea metaversului, proiect anunţat cu mare entuziasm de Mark Zuckerberg în urmă cu cinci ani drept viitorul companiei, relatează news.ro.

Eşecul tot mai evident al metaversului a fost contrabalansat de explozia interesului pentru inteligenţa artificială, după lansarea ChatGPT de către OpenAI, moment care a schimbat direcţia strategică a Meta, notează news.ro.

Astfel, inteligenţa artificială a devenit noua prioritate majoră a companiei, însă nici aici rezultatele nu au fost pe măsura aşteptărilor lui Mark Zuckerberg, întrucât modelele Llama s-au dovedit mai slabe comparativ cu cele ale concurenţei, potrivit news.ro.

Pentru a corecta această situaţie, Meta a recrutat anul trecut un număr semnificativ de specialişti de la companii rivale, oferindu-le pachete financiare consistente pentru a dezvolta noi modele de inteligenţă artificială.

Între timp, metaversul a dispărut aproape complet din comunicările companiei, iar puţinul succes obţinut de divizia Reality Labs a venit mai degrabă din vânzarea ochelarilor smart dezvoltaţi în parteneriat cu Ray-Ban, mai scrie news.ro.