METAL SHOW & TIB 2026 începe pe 12 mai, la Romexpo

Comunicate de presă / 21 aprilie, 15:14

Târgul Metal Show & TIB reuneşte, între 12 şi 15 mai, echipamente şi tehnologii pentru companiile care vor mai multă eficienţă în producţie, costuri mai mici şi investiţii industriale mai bine evaluate.

METAL SHOW & TIB 2026, cel mai mare târg tehnic din România dedicat industriei de prelucrare a metalelor, echipamentelor şi tehnologiilor industriale, începe marţi, 12 mai, la Romexpo Bucureşti. Timp de patru zile, între 12 şi 15 mai, pavilionul B2 reuneşte producători, furnizori, integratori şi specialişti tehnici din industrie, într-un eveniment orientat către evaluarea tehnologiilor şi echipamentelor care influenţează direct productivitatea, costurile şi organizarea producţiei industriale.

Pentru tot mai multe fabrici, miza nu mai este doar capacitatea de producţie, ci eficienţa. Presiunea pe costuri, lipsa de personal, nevoia de automatizare şi cerinţa de a obţine mai mult din aceleaşi resurse schimbă criteriile după care sunt evaluate investiţiile industriale. În atenţie intră acum costul per piesă, gradul de automatizare, stabilitatea proceselor de producţie, timpii de execuţie şi capacitatea de a creşte producţia fără extinderea proporţională a echipei.

În acest context, METAL SHOW & TIB 2026 se adresează companiilor care caută tehnologii, compară furnizori şi aprobă investiţii. Vizitatorii pot vedea echipamente în lucru, pot analiza diferenţele dintre tehnologii şi pot discuta direct cu cei care le produc, le integrează sau le pun în funcţiune. Pentru managerii care trebuie să decidă unde merg bugetele de modernizare, târgul oferă posibilitatea unei comparaţii directe, într-un singur loc, între echipamente, aplicaţii şi opţiuni tehnologice.

La ediţia din 2026 sunt prezentate tehnologii şi echipamente pentru întregul lanţ de producţie din industria prelucrării metalelor şi din procesele industriale conexe. Zona de debitare laser şi plasmă reuneşte echipamente pentru tăiere rapidă şi precisă. Segmentul de maşini-unelte CNC este dedicat prelucrărilor de precizie şi productivităţii în operaţiuni repetitive. Tehnologiile de sudură şi îmbinare urmăresc controlul execuţiei şi stabilitatea proceselor, iar zona de scule de precizie pune accent pe randament şi acurateţe în prelucrare.

Tot în cadrul târgului sunt prezentate sisteme de robotică industrială pentru automatizarea operaţiunilor repetitive, echipamente şi aplicaţii de automatizare pentru integrarea utilajelor şi organizarea fluxurilor de lucru, precum şi tehnologii pentru prelucrarea tablelor, de la îndoire şi ştanţare până la debitare. Zona de prelucrări prin aşchiere include echipamente pentru strunjire, frezare şi găurire, iar segmentul de software industrial acoperă proiectarea, programarea, planificarea şi controlul producţiei. Oferta este completată de echipamente pentru metrologie şi controlul calităţii, materii prime şi furnizori industriali.

Pentru companiile care urmăresc investiţii în modernizare, participarea la METAL SHOW & TIB 2026 înseamnă acces rapid la informaţie tehnică, comparaţie între furnizori şi o imagine mai clară asupra tehnologiilor disponibile în piaţă. Este un context de evaluare pentru cei care vor să reducă costurile de producţie, să elimine blocajele din procese şi să crească eficienţa fără compromisuri în ceea ce priveşte precizia sau controlul.

METAL SHOW & TIB 2026 reuneşte peste 160 de firme expozante, pe o suprafaţă de peste 12.000 mp, cu participanţi din 14 ţări. Potrivit organizatorilor, 22% dintre companiile prezente participă pentru prima dată, iar 49,6% dintre vizitatori sunt factori de decizie.

Evenimentul se adresează antreprenorilor, directorilor generali, directorilor executivi, directorilor de achiziţii, şefilor de departament, specialiştilor şi tehnicienilor implicaţi în alegerea, evaluarea sau operarea tehnologiilor industriale.

Programul de vizitare este marţi-joi, 12-14 mai 2026, între orele 9:00 şi 17:00, iar vineri, 15 mai 2026, între orele 9:00 şi 16:00. Accesul este gratuit, pe bază de invitaţie descărcată online de pe site-ul oficial al evenimentului sau din aplicaţia ROMEXPO APP.

