METRO România inaugurează un nou depozit logistic de 19,6 milioane de euro la Ştefăneştii de Jos

M.P.
Companii / 3 septembrie, 11:15

METRO România anunţă, într-un comunicat remsi redacţiei, că îşi continuă transformarea multicanal, multi-client printr-o investiţie strategică în infrastructura logistică: o facilitate de livrare a produselor alimentare (Food Service Delivery - FSD) dezvoltată la Ştefăneştii de Jos, în parteneriat cu WDP. Proiectul, evaluat la 19,6 milioane de euro, acoperă 12.000 mp şi este integrat în platforma centrală de 65.000 mp a companiei.

Sursa citată precizează:

Inaugurarea noului depozit a avut loc în prezenţa CEO-ului METRO AG, Dr. Steffen Greubel. În discursul său de deschidere, acesta a declarat: „În ultimii ani, România a fost una dintre cele mai de succes ţări din Grupul METRO, nu doar ca performanţă financiară, ci şi în termeni de inovaţie şi de stabilire a unor noi direcţii pentru alte ţări din familia METRO. METRO România este atât un model, cât şi o inspiraţie pentru strategia actuală a Grupului, multe dintre elementele dezvoltate aici fiind exportate în alte ţări unde operăm. Suntem pregătiţi să continuăm să investim în România, cu planuri în valoare de sute de milioane de euro până în 2030. Suntem pregătiţi să investim în viitorul economic al României şi să construim noi infrastructuri, dar, ca o companie internaţională, avem nevoie de un climat de încredere şi predictibilitate.”

Sursa citată precizează:

„Evenimentul a inclus şi discursuri susţinute de domnul Laurenţiu Gâdei, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării şi Turismului; E.S. doamna Angela Ganninger, Ambasadorul Germaniei în România; domnul Nicolae Bociu, Secretar de Stat şi Preşedintele ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor); domnul Sebastian Metz, CEO al AHK România (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană); şi domnul George Bădescu, Directorul Executiv al AMRCR (Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România).

Noua facilitate este concepută pentru a consolida una dintre cele mai dinamice linii de business - livrările către sectorul food service - şi răspunde direct cererii tot mai mari din partea clienţilor români: comercianţi independenţi, antreprenori din HoReCa, cea mai mare franciză independentă din ţară, LaDoiPaşi, şi reţeaua în continuă creştere de magazine LaDoiPaşi Extra”.

„Această investiţie este mai mult decât o extindere a infrastructurii logistice. Este un angajament ferm faţă de clienţii noştri şi o confirmare a rolului METRO ca partener de încredere pentru afacerile independente din România”, a declarat Karan Khurana, CEO METRO România.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„Cu 26 de centre regionale de distribuţie, susţinute de hubul central de lângă Bucureşti (One Roof, de 65.000 mp) şi platformele din Reşiţa şi Slobozia, METRO România asigură livrări la nivel naţional în fiecare zi printr-o flotă de peste 300 de camioane, deservind peste 11.000 de clienţi. Activitatea este susţinută de o echipă dedicată de 500 de profesionişti, flota de livrare parcurgând împreună mai mult de 40.000 km pe an pentru a garanta livrările la timp.

Portofoliul METRO pentru noul depozit FSD include peste 11.500 de produse - de la proaspete la congelate, de la ambient la refrigerate - toate oferite cu preţuri stabile, calitate constantă şi eficienţă operaţională”.

„Noul depozit Food Service Delivery aduce clienţilor din Bucureşti, Ilfov şi zonele adiacente Capitalei livrări mai predictibile, disponibilitate mai sigură a stocurilor şi calitate păstrată pe tot lanţul frigorific, în cadrul unor operaţiuni eficiente şi sustenabile. Este, de asemenea, un hub de expertiză unde formăm specialişti şi construim cariere, nu doar locuri de muncă. România joacă, de asemenea, un rol strategic în regiune, ca punct de plecare pentru extinderea capacităţilor FSD şi pentru integrarea ulterioară a livrării, magazinelor şi francizei într-o singură experienţă pentru client”, a subliniat Adrian Ariciu, Vicepreşedinte Executiv Cluster East METRO AG.

„Dincolo de logistică, depozite sau camioane, oamenii rămân factorul decisiv. Investim pentru oameni, pentru afaceri independente şi pentru a construi împreună un viitor mai puternic”, a adăugat Karan Khurana, CEO METRO România.

Aceeaşi sursă concluzionează:

„Compania şi-a exprimat recunoştinţa faţă de partenerul WDP pentru încredere şi colaborare, faţă de echipa METRO România pentru expertiză şi dedicare, precum şi faţă de clienţii şi partenerii prezenţi la inaugurare”.

Adrian Ariciu s-a adresat de asemenea autorităţilor române: „Nimic din toate acestea nu funcţionează fără colaborare. Atunci când mediul de afaceri şi instituţiile menţin un dialog constant, progresul este mai rapid. Vom continua să ne implicăm transparent în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, trasabilitatea şi protecţia consumatorului, în timp ce din partea politicilor publice aşteptăm reguli stabile, implementare clară şi decizii la timp.”

