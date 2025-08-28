Michel Platini şi Sepp Blatter, achitaţi definitiv în scandalul financiar FIFA

Michel Platini şi Sepp Blatter au fost achitaţi definitiv, după ce parchetul elveţian a renunţat la recurs, punând astfel capăt unui proces de zece ani cu implicaţii politice majore. Cei doi fuseseră iniţial achitaţi în 2022 şi din nou în martie 2025.

Parchetul îi acuza că ar fi obţinut ilegal o plată de 2 milioane de franci elveţieni (aproximativ 1,8 milioane de euro) în favoarea lui Platini, în detrimentul FIFA. Apărarea susţinea că plata făcea parte dintr-un acord verbal („Gentleman's Agreement”) pentru activitatea de consilier a lui Platini în perioada 1998-2002, cu un salariu anual stabilit iniţial la 300.000 de franci elveţieni, dar convenit ulterior la 1 milion de franci elveţieni.

Scandalul izbucnit în 2015, după demisia lui Blatter, l-a împiedicat pe Platini să candideze la preşedinţia FIFA, deschizând astfel calea lui Gianni Infantino, fost apropiat al francezului la UEFA.