Miercurea Ciuc primeşte peste 11 milioane lei fonduri europene pentru transformarea unui maidan în parc de agrement

Municipiul Miercurea Ciuc va beneficia de o investiţie de 11,5 milioane lei pentru reabilitarea Parcului pentru Tineret - Parcul Fodor Sandor, proiect finanţat în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027, potrivit unui comunicat al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru. Din suma totală, 4,7 milioane lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Contractul, semnat între autoritatea locală şi ADR Centru, vizează amenajarea unui spaţiu verde modern pe o suprafaţă de 1,5 hectare, situată în apropierea centrului municipiului. În prezent, terenul are aspect de maidan, fără utilităţi sau iluminat.

„Transformarea acestui teren într-un parc cu vegetaţie abundentă şi amenajări minimale pentru petrecerea timpului liber se înscrie în strategia europeană de combatere a schimbărilor climatice şi de dezvoltare a infrastructurii verzi în mediul urban”, a declarat Simion Creţu, directorul general ADR Centru.

Proiectul prevede crearea de alei, zone de joacă, spaţii de relaxare, amplasarea unui pavilion deschis şi a mobilierului urban, precum şi plantarea unui număr semnificativ de arbori şi arbuşti. Totodată, va fi restaurat şi pus în valoare sistemul de iluminat public istoric, păstrat pe sit încă din anii '40, conform sursei citate.

Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt cei aproximativ 40.000 de locuitori ai municipiului, unităţile şcolare din zonă, dar şi mediul turistic şi economic local. Termenul de finalizare a lucrărilor este august 2027.