Mihai Fifor (PSD), atac la adresa premierului Ilie Bolojan

Deputatul PSD Mihai Fifor îl atacă, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan, după ultimul sondaj CURS, şi afirmă că atunci când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu te mai pregăteşti de „încă o asumare” - „Te pregăteşti de plecare”, a transmis social-democratul, pe Facebook, afirmând că „reforma" premierului, „făcută cu barda, prin asumări repetate”, nu a adus nimic bun pentru români.

„Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregăteşti de «încă o asumare». Te pregăteşti de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă. Atât”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Mihai Fifor.

Potrivit deputatului, România este „o ţară capturată de cineva care sigur nu se topeşte de dragul românilor şi care a decis, în numele unor «reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat”.

„O economie în pragul recesiunii, taxe şi impozite mărite în cascadă, cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, astronomic mai mare decât cea a următoarei clasate, scăderea abruptă a puterii de cumpărare, venituri îngheţate şi preţuri care explodează. Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult şi trăiesc infinit mai prost. Şi nicio direcţie. Doar o idee fixă. «Reformă» cu barda. Prin asumări repetate. Şi nimic în loc. Pentru că nu vrei tu”, a acuzat social-democratul, în postarea sa.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional din 2026, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie.