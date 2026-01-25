Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Mihai Fifor (PSD), atac la adresa premierului Ilie Bolojan

S.E.
Politică / 25 ianuarie, 19:45

Mihai Fifor/Sursa foto: Facebook

Mihai Fifor/Sursa foto: Facebook

Deputatul PSD Mihai Fifor îl atacă, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan, după ultimul sondaj CURS, şi afirmă că atunci când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu te mai pregăteşti de „încă o asumare” - „Te pregăteşti de plecare”, a transmis social-democratul, pe Facebook, afirmând că „reforma" premierului, „făcută cu barda, prin asumări repetate”, nu a adus nimic bun pentru români.

„Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregăteşti de «încă o asumare». Te pregăteşti de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă. Atât”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Mihai Fifor.

Potrivit deputatului, România este „o ţară capturată de cineva care sigur nu se topeşte de dragul românilor şi care a decis, în numele unor «reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat”.

„O economie în pragul recesiunii, taxe şi impozite mărite în cascadă, cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, astronomic mai mare decât cea a următoarei clasate, scăderea abruptă a puterii de cumpărare, venituri îngheţate şi preţuri care explodează. Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult şi trăiesc infinit mai prost. Şi nicio direcţie. Doar o idee fixă. «Reformă» cu barda. Prin asumări repetate. Şi nimic în loc. Pentru că nu vrei tu”, a acuzat social-democratul, în postarea sa.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional din 2026, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.01.2026, 21:04)

    urmeaza taieri de sinecuri PSD. asta-i baiul. mereu aici se poticneste reforma. pe cand pensii speciale si la toti fostii primari?

