Mihai Ghigiu: Alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie decise în coaliţie

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a avertizat că, în cazul în care decizia privind alegerile pentru Primăria Capitalei va fi luată unilateral sau de doar două partide din coaliţie, „coaliţia nu mai există”.

El a explicat că alegerile trebuie organizate prin consens, conform protocolului coaliţiei, iar orice decizie unilaterală ar submina funcţionarea acesteia. „PSD este întotdeauna pregătit pentru alegeri, însă contextul politic şi costurile asociate trebuie luate în considerare”, a subliniat Ghigiu.

Referitor la candidaţi, Ghigiu a menţionat că Daniel Băluţă rămâne o opţiune importantă, dar nu singura, PSD având mai mulţi primari de sector şi parlamentari vizibili în Bucureşti.

Joi, liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a afirmat că data alegerilor pentru primarul general trebuie stabilită cât mai curând, conform termenelor legale, şi a subliniat responsabilitatea premierului Ilie Bolojan de a respecta legea.