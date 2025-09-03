Mii de gospodării din Ucraina, fără curent după un atac cu drone şi rachete lansat de Rusia

Rusia a atacat masiv vestul Ucrainei în noaptea de marţi spre miercuri, lansând 502 drone şi 24 de rachete, care au lăsat fără electricitate mii de locuinţe, potrivit AFP, care relatează cele ce urmează.

Preşedintele Volodimir Zelenski a denunţat „impunitatea” lui Vladimir Putin şi a cerut aliaţilor să intensifice presiunile asupra „economiei de război” a Moscovei. Liderul ucrainean urmează să participe la o reuniune cu oficiali din ţările baltice şi nordice în Danemarca şi apoi să se întâlnească la Paris cu preşedintele Emmanuel Macron.

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că trei rachete şi 69 de drone de atac au lovit 14 obiective, iar resturile proiectilelor interceptate au provocat pagube în alte zone. În regiunea Cenihiv, 30.000 de persoane au rămas fără curent, iar în Kirovograd patru lucrători feroviari au fost răniţi, traficul feroviar fiind grav perturbat, conform sursei citate.

Atacul a coincis cu vizita lui Vladimir Putin în China şi cu vizita la Kiev a ministrului britanic al Apărării, John Healey. Moscova bombardează aproape zilnic Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022.