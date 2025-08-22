Minerii din Valea Jiului, protest spontan din cauza întârzierii salariilor

Minerii din Valea Jiului au declanşat un protest spontan la mai multe exploatări de cărbune, fiind nemulţumiţi că salariile, deja întârziate cu două zile faţă de termenul obişnuit, nu le-au fost virate încă pe carduri, transmite Agerpres.

„Este o stare de tensiune generată de faptul că minerii nu au primit salariile. La Vulcan, schimburile 1 şi 2 s-au blocat în subteran, la Lupeni oamenii protestează în faţa sediului exploatării, iar la mina Livezeni acţiunea are loc în sala de pontaj”, a declarat Darius Câmpean, preşedintele Sindicatului Muntele.

Acesta a precizat că ministrul Energiei a semnat ordinul de deblocare a fondurilor necesare plăţii salariilor, urmând ca banii să ajungă în Trezorerie şi apoi să fie transferaţi către angajaţii Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ). Potrivit sindicaliştilor, directorul general al CEVJ a dat asigurări că salariile vor fi plătite până la finalul zilei, iar în caz contrar îşi va prezenta demisia.

Contactat pentru un punct de vedere, directorul general al CEVJ, Eduard Mija, nu a răspuns solicitărilor.

Guvernul a aprobat joi o ordonanţă de urgenţă prin care a alocat fonduri suplimentare pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului, precum şi pentru acoperirea lucrărilor de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare a minelor necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan. Executivul subliniază că aceste măsuri asigură continuitatea planului de închidere 2023-2032, convenit cu Comisia Europeană.

În prezent, Complexul Energetic Valea Jiului are aproximativ 2.400 de angajaţi - mineri şi energeticieni - care lucrează în exploatările de la Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan şi la termocentrala Paroşeni.