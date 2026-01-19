Ministerul Culturii vrea să achiziţioneze corespondenţa Eminescu-Micle

English Version

Ministerul Culturii a anunţat că face demersurile pentru achiziţionarea corespondenţei dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu, un fond documentar de importanţă majoră pentru patrimoniul cultural românesc. Potrivit instituţiei, fondul propus spre achiziţie cuprinde aproximativ 400 de pagini de manuscris, aflate în prezent în proprietate privată.

Demersul se află într-o etapă avansată de analiză, Ministerul precizând că a fost parcursă deja procedura preliminară necesară pentru o astfel de achiziţie de patrimoniu.

• Expertizarea autenticităţii, condiţie esenţială

Într-un comunicat, Ministerul Culturii subliniază că documentele au „o valoare majoră pentru patrimoniul spiritual naţional, prin importanţa lor literară, istorică şi documentară”. Până în prezent, instituţia a efectuat analiza oportunităţii achiziţiei, a solicitat o ofertă de preţ proprietarului - prin mandatar, Casa de licitaţii Artmark - şi a numit o comisie de expertiză formată din experţi acreditaţi. Comisia are ca atribuţii nu doar evaluarea documentară, ci şi realizarea de investigaţii fizico-chimice, menite să stabilească autenticitatea manuscriselor. Totodată, experţii sunt împuterniciţi să propună un preţ echitabil pentru achiziţia fondului de corespondenţă. Ministerul anunţă că joi a început efectiv etapa de expertizare, prin analizarea unui prim lot de cinci scrisori puse la dispoziţie de deţinător. Confirmarea autenticităţii şi a trasabilităţii documentelor - prin corelarea datelor istorice, a rezultatelor ştiinţifice şi a informaţiilor privind provenienţa - reprezintă condiţia fundamentală pentru finalizarea achiziţiei. „Scopul îmbogăţirii şi întregirii patrimoniului spiritual naţional poate fi atins doar dacă fiecare document este autentic”, subliniază Ministerul Culturii, care precizează că va apela în continuare la toate instituţiile cu competenţe în domeniu pentru a asigura un proces de evaluare riguros.

• Apelul „Brâncuşi150”, lansat pentru anul aniversar 2026

Ministerul Culturii a lansat şi apelul de proiecte „Brâncuşi150”, dedicat celebrării a 150 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi, aniversare care va fi marcată pe parcursul anului 2026. Apelul este prezentat ca un prim pas pentru stimularea creativităţii şi susţinerea proiectelor culturale dedicate acestei personalităţi emblematice. Pot fi depuse proiecte culturale din domenii precum fotografia, arta decorativă şi sculptura, performance art, arta urbană şi forme alternative de educaţie prin cultură. Fiecare solicitant poate depune o singură cerere de finanţare. Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 500.000 de lei, iar suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 de lei. Proiectele eligibile trebuie să se desfăşoare în perioada 16 martie -16 septembrie.