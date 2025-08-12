Ministerul Dezvoltării a plătit peste 200 milioane lei pentru proiecte finanţate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare de 200,43 milioane lei pentru 212 obiective finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat marţi ministrul Cseke Attila într-un comunicat oficial.

Potrivit sursei, 178,42 milioane lei au fost alocate prin Componenta C5 - Valul renovării, pentru creşterea eficienţei energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea şi renovarea seismică a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe. Alte 22 milioane lei au fost decontate prin Componenta C11 - Turism şi cultură, pentru infrastructura de cicloturism.

Lista plăţilor efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA.