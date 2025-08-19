Ministerul Dezvoltării a plătit peste 207 milioane lei pentru investiţii prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 207,1 milioane lei pentru 297 de investiţii finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila.

Potrivit instituţiei, cele mai mari sume - 146,3 milioane lei - au fost decontate prin Componenta C5 „Valul renovării”, destinată creşterii eficienţei energetice, reabilitării termice, consolidării şi modernizării clădirilor publice şi blocurilor de locuinţe.

Prin Componenta C10 „Fondul local” au fost efectuate plăţi de 43,1 milioane lei pentru infrastructura de transport verde şi documentaţii de planificare urbană, iar 17,6 milioane lei au fost alocate prin Componenta C15 „Educaţie” pentru construcţia de creşe moderne şi prietenoase cu mediul.