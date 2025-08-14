Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministerul Educaţiei lansează în consultare publică calendarele examenelor naţionale 2026

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 14 august

Ministerul Educaţiei lansează în consultare publică calendarele examenelor naţionale 2026

English Version

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a publicat spre consultare trei proiecte de ordin care stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale, a examenului de Bacalaureat şi a admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2025-2026. Proiectele includ şi propunerile de calendare atât pentru examenele propriu-zise, cât şi pentru simulările acestora.

Evaluarea Naţională 2026: examenele după încheierea cursurilor

Conform propunerilor, probele scrise ale Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor avea loc după finalizarea cursurilor, astfel: Limba şi literatura română - 22 iunie, Matematică - 24 iunie, Limba şi literatura maternă - 26 iunie. Rezultatele iniţiale vor fi afişate pe 2 iulie, urmate de perioada de depunere a contestaţiilor între orele 14:00 şi 18:00, în aceeaşi zi. Etapele de vizualizare a lucrărilor şi depunere a contestaţiilor vor continua în zilele de 3-4 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 9 iulie. Simularea Evaluării Naţionale este programată în perioada 16-18 martie 2026, cu afişarea rezultatelor pe 30 martie.

Bacalaureatul 2026: probele de competenţe în iunie, scrise la sfârşit de lună

Pentru elevii de clasa a XII-a, probele de evaluare a competenţelor vor avea loc imediat după încheierea anului şcolar: Competenţe lingvistice în limba română - 8-10 iunie, Competenţe lingvistice în limba maternă - 10-11 iunie, Competenţe lingvistice într-o limbă străină - 11-12 iunie, Competenţe digitale - 15-17 iunie. Probele scrise vor fi susţinute după următorul calendar: Limba şi literatura română - 29 iunie, Proba obligatorie a profilului - 30 iunie, Proba la alegere a profilului şi specializării - 2 iulie, Limba şi literatura maternă - 3 iulie, Rezultatele iniţiale vor fi afişate pe 7 iulie, urmate de etapele de contestaţii şi vizualizare a lucrărilor, programate între 8 şi 13 iulie.

Simularea Bacalaureatului va avea loc între 23 şi 26 martie 2026, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie.

Vizualizarea lucrărilor înainte de contestaţii, menţinută şi în 2026

Ministerul Educaţiei menţine prevederea potrivit căreia elevii îşi pot vizualiza lucrările după afişarea rezultatelor iniţiale şi înainte de depunerea contestaţiilor, atât pentru Evaluarea Naţională, cât şi pentru Bacalaureat. Forma finală va fi stabilită după analiza observaţiilor primite şi discuţiile din cadrul Comisiei de Dialog Social.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb