Ministerul Educaţiei lansează în consultare publică calendarele examenelor naţionale 2026

English Version

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a publicat spre consultare trei proiecte de ordin care stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale, a examenului de Bacalaureat şi a admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2025-2026. Proiectele includ şi propunerile de calendare atât pentru examenele propriu-zise, cât şi pentru simulările acestora.

• Evaluarea Naţională 2026: examenele după încheierea cursurilor

Conform propunerilor, probele scrise ale Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor avea loc după finalizarea cursurilor, astfel: Limba şi literatura română - 22 iunie, Matematică - 24 iunie, Limba şi literatura maternă - 26 iunie. Rezultatele iniţiale vor fi afişate pe 2 iulie, urmate de perioada de depunere a contestaţiilor între orele 14:00 şi 18:00, în aceeaşi zi. Etapele de vizualizare a lucrărilor şi depunere a contestaţiilor vor continua în zilele de 3-4 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 9 iulie. Simularea Evaluării Naţionale este programată în perioada 16-18 martie 2026, cu afişarea rezultatelor pe 30 martie.

• Bacalaureatul 2026: probele de competenţe în iunie, scrise la sfârşit de lună

Pentru elevii de clasa a XII-a, probele de evaluare a competenţelor vor avea loc imediat după încheierea anului şcolar: Competenţe lingvistice în limba română - 8-10 iunie, Competenţe lingvistice în limba maternă - 10-11 iunie, Competenţe lingvistice într-o limbă străină - 11-12 iunie, Competenţe digitale - 15-17 iunie. Probele scrise vor fi susţinute după următorul calendar: Limba şi literatura română - 29 iunie, Proba obligatorie a profilului - 30 iunie, Proba la alegere a profilului şi specializării - 2 iulie, Limba şi literatura maternă - 3 iulie, Rezultatele iniţiale vor fi afişate pe 7 iulie, urmate de etapele de contestaţii şi vizualizare a lucrărilor, programate între 8 şi 13 iulie.

Simularea Bacalaureatului va avea loc între 23 şi 26 martie 2026, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie.

• Vizualizarea lucrărilor înainte de contestaţii, menţinută şi în 2026

Ministerul Educaţiei menţine prevederea potrivit căreia elevii îşi pot vizualiza lucrările după afişarea rezultatelor iniţiale şi înainte de depunerea contestaţiilor, atât pentru Evaluarea Naţională, cât şi pentru Bacalaureat. Forma finală va fi stabilită după analiza observaţiilor primite şi discuţiile din cadrul Comisiei de Dialog Social.