Ministerul Educaţiei - măsuri pentru egalizarea şanselor la examenele naţionale din 2026 pentru elevii cu dizabilităţi

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a publicat o nouă procedură privind asigurarea condiţiilor adaptate de examen pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz sau tulburări de neurodezvoltare care vor susţine, în 2026, Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul. Documentul are ca scop garantarea accesului egal la educaţie şi la evaluare, în acord cu principiile incluziunii şcolare şi ale legislaţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Potrivit ministerului, procedura vizează adaptarea condiţiilor de examen în funcţie de nevoile specifice fiecărui elev, astfel încât aceştia să poată demonstra competenţele dobândite în condiţii echitabile, fără a fi dezavantajaţi de tipul de deficienţă sau tulburare de care suferă. Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor trebuie să depună o cerere scrisă către conducerea unităţii de învăţământ, prin care solicită adaptarea condiţiilor de examen. Pentru Evaluarea Naţională, cererea trebuie depusă de regulă înainte de desfăşurarea simulării, dar nu mai târziu de 12 iunie 2026. Pentru Bacalaureat, solicitarea trebuie făcută, de asemenea, înainte de simularea probelor scrise, dar cel târziu până la data-limită de înscriere a candidaţilor, prevăzută în calendarul oficial.

Solicitarea trebuie însoţită de documente justificative, precum: certificat de orientare şcolară şi profesională; certificat de încadrare în grad de handicap; certificat A5 eliberat de medicul specialist; sau o adeverinţă medicală emisă de comisia medicală judeţeană ori a Municipiului Bucureşti de orientare şcolar-profesională. Cererea va fi valabilă atât pentru simulări, cât şi pentru examenele propriu-zise. În cazul în care intervin modificări în situaţia medicală a elevului, părinţii sau elevii majori pot depune o nouă solicitare, respectând termenele stabilite.

Măsurile de adaptare vor fi stabilite în funcţie de particularităţile individuale şi de tipul deficienţei. Printre acestea se pot regăsi: suplimentarea timpului de examen; folosirea de materiale tipărite în format accesibil (Braille sau caractere mărite); prezenţa unui interpret mimico-gestual; asigurarea unui mediu liniştit şi fără stimuli perturbatori; posibilitatea susţinerii probelor în format digital, oral sau prin mijloace asistive. Elevii vizaţi sunt cei cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz, tulburări de spectru autist, tulburări de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), tulburări de dezvoltare intelectuală, tulburări specifice de învăţare (TSI) sau alte tulburări de neurodezvoltare recunoscute medical. Prin această procedură, Ministerul Educaţiei afirmă că urmăreşte nu doar adaptarea examenelor, ci şi promovarea unei culturi a incluziunii, astfel încât toţi elevii, indiferent de dificultăţile lor, să beneficieze de aceleaşi şanse de a-şi demonstra cunoştinţele.

Conform datelor din anii anteriori, mii de elevi din România se confruntă anual cu diverse tipuri de tulburări sau deficienţe care pot afecta performanţa şcolară în condiţii standardizate. Adaptarea examenelor reprezintă, astfel, un pas esenţial spre o evaluare echitabilă şi modernă, aliniată la standardele internaţionale în domeniul educaţiei incluzive.