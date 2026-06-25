Ministerul Educaţiei: România a obţinut locul al treilea la Competiţia Europeană de Statistică

Ministerul Educaţiei a anunţat, joi, că România a obţinut locul al treilea la Competiţia Europeană de Statistică (CES) 2025-2026, categoria juniori, prin echipa de la Colegiul Naţional „Onisifor Ghibu” din Oradea.

Aceasta a participat la etapa europeană cu un material video despre portretul statistic al românilor, potrivit Ministerului Educaţiei.

„O performanţă remarcabilă pentru echipa DATAOUT de la Colegiul Naţional «Onisifor Ghibu» din Oradea, care a obţinut locul al III-lea la categoria Juniori a Competiţiei Europene de Statistică. Echipa, formată din Rareş Bogdan Hodăian, Eduard Hoti şi Bogdan Ştefan Silaghi (coordonatoare: prof. Cătălina Mitraşcă), a participat la etapa europeană cu un material video intitulat «Statistical portrait: what are the people of Romania like?». Echipa orădeană a urcat pe podium şi cu prilejul Olimpiadei Naţionale de Statistică, obţinând premiul I cu punctaj maxim”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Primele două echipe clasate la categoriile juniori şi seniori în cadrul Olimpiadei Naţionale de Statistică s-au calificat la etapa europeană a CES, fiind vorba despre echipa DATAOUT, de la Colegiul Naţional „Onisifor Ghibu”, judeţul Bihor, şi echipa LTT, de la Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”, judeţul Argeş, la juniori, respectiv echipa REGRESSION, de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, judeţul Iaşi, şi echipa MERCURY, de la Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, Bucureşti, Sector 1, la seniori, potrivit News.ro.

Echipele LTT (Argeş) şi DATAOUT (Bihor) au intrat în rândul primelor 12 echipe finaliste la nivel european, la categoria Juniori, potrivit News.ro.

Cele mai bune videoclipuri finaliste la ambele categorii vor fi promovate zilele următoare pe website-ul şi pe conturile de socializare ale EUROSTAT, informează News.ro.

La competiţie au participat 28.832 de elevi (9.096 de echipe), provenind din 2.293 de şcoli din 22 de ţări ale Uniunii Europene, potrivit News.ro.

În etapele premergătoare fazei finale, din România au participat, la ambele categorii - Juniori (elevii din clasele a IX-a şi a X-a) şi Seniori (elevii din clasele a XI-a şi a XII-a) -, un număr total de 5.327 de elevi (1.919 echipe), conform News.ro.

Şi la această ediţie, România s-a numărat printre statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare număr de participanţi, potrivit News.ro.

Potrivit Ministerului Educaţiei, obiectivele principale ale competiţiei sunt stimularea curiozităţii şi interesului tinerilor pentru statisticile oficiale, încurajarea profesorilor de a utiliza metode moderne de predare şi evidenţierea importanţei statisticii în viaţa de zi cu zi.

Aflată la a doua ediţie în România, Competiţia Europeană de Statistică 2025-2026 s-a adresat elevilor din învăţământul liceal şi s-a desfăşurat sub egida Institutului Naţional de Statistică şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sub coordonarea EUROSTAT şi cu sprijinul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică a Academiei de Studii Economice Bucureşti, informează News.ro.