Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 900 milioane lei de la bănci

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 900 milioane lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, informează Agerpres.

Ministerul a împrumutat 400 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni, cu scadenţa în 25 aprilie 2029, şi un randament mediu de 7,48% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 772 milioane de lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

De asemenea, MF a împrumutat 500 milioane lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu scadenţa în 28 aprilie 2031, la un randament mediu de 7,48% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 846,75 milioane lei.

Tot marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna august 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 810 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 6,61 miliarde lei, este cu 15 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna iulie a acestui an, de 6,595 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.