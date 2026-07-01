Ministerul Finanţelor actualizează Registrul de evidenţă fiscală

Ministerul Finanţelor actualizează cadrul legislativ privind Registrul de evidenţă fiscală, instrument utilizat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit pentru evidenţierea informaţiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal şi a calculului impozitului pe profit datorat, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Noul ordin stabileşte modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală şi permite ţinerea acestuia fie în formă scrisă, fie în formă electronică.

„Actualizăm o regulă veche de peste 20 de ani şi o aducem într-o formă mai clară, mai simplă şi mai apropiată de modul în care funcţionează astăzi companiile. Registrul de evidenţă fiscală este un instrument tehnic important pentru calculul impozitului pe profit, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămână blocat în proceduri rigide sau în formate depăşite. Permiterea completării registrului şi în format electronic reduce birocraţia, costurile administrative şi timpul pierdut de contribuabili cu obligaţii de conformare. Mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, formulare mai uşor de aplicat şi mai puţină ambiguitate în relaţia cu administraţia fiscală. Digitalizarea nu trebuie să rămână un concept abstract, ci trebuie să se vadă în proceduri concrete, în documente mai simple şi în interacţiuni mai fireşti cu statul”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Registrul de evidenţă fiscală va fi completat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit cu informaţiile care au stat la baza determinării rezultatului fiscal pozitiv sau negativ şi a calculului impozitului pe profit declarat. Informaţiile vor fi înscrise în ordine cronologică, astfel încât operaţiunile relevante pentru determinarea rezultatului fiscal să poată fi identificate şi verificate mai uşor.

Registrul se completează trimestrial şi/sau anual, precum şi pentru orice altă perioadă impozabilă, după caz.

Prin această actualizare, Ministerul Finanţelor continuă direcţia de simplificare şi digitalizare a relaţiei dintre contribuabili şi administraţia fiscală. Măsura are caracter tehnic şi administrativ şi vizează simplificarea modului de ţinere a evidenţei fiscale, fără a modifica regulile de fond privind calculul impozitului pe profit. Obiectivul este ca informaţiile necesare determinării rezultatului fiscal să fie organizate mai clar, într-un format adaptat atât contribuabililor, cât şi nevoilor de administrare fiscală.