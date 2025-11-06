Ministerul Finanţelor alocă peste 319 milioane lei pentru continuitatea serviciilor sociale destinate copiilor, persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor

Ministerul Finanţelor acordă 319,5 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru finanţarea serviciilor sociale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din întreaga ţară, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Proiectul a fost iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ca răspuns la solicitările consiliilor judeţene privind suplimentarea fondurilor destinate protecţiei copilului, centrelor pentru persoane adulte cu handicap şi căminelor pentru persoane vârstnice.

Sumele alocate vor permite autorităţilor locale să menţină continuitatea şi calitatea serviciilor sociale destinate celor mai vulnerabile categorii, în contextul creşterii cheltuielilor cu personalul şi al evoluţiei preţurilor.

„Sprijinirea românilor, fie prin asigurarea continuităţii serviciilor sociale esenţiale, fie prin garantarea utilităţilor, rămâne o prioritate pentru Ministerul Finanţelor. Alocarea fondurilor din Fondul de Rezervă permite funcţionarea fără întreruperi a serviciilor de protecţie a copilului şi a centrelor pentru persoanele adulte cu handicap, astfel încât sprijinul să ajungă la cei mai vulnerabili”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Actul normativ prevede, totodată, posibilitatea ca excedentul bugetar local şi disponibilităţile din secţiunea de funcţionare să fie utilizate cu prioritate pentru finanţarea serviciilor sociale, asigurând astfel stabilitatea şi continuitatea acestora la nivel local.

Prin această măsură, Ministerul Finanţelor îşi reafirmă rolul de partener activ al administraţiei publice locale în protejarea categoriilor vulnerabile şi în consolidarea sustenabilităţii serviciilor sociale esenţiale din România.