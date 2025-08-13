Ministerul Finanţelor anunţă noi măsuri fiscale pentru marile companii şi comerţul online extracomunitar

Guvernul pregăteşte înlocuirea impozitului pe cifra de afaceri aplicat companiilor cu venituri de peste 50 milioane euro cu o taxă pe afiliaţi, precum şi introducerea unei taxe fixe pentru coletele extracomunitare sub 150 euro, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă.

„Vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri, care previne investiţiile, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaţionalele îşi exportă profiturile”, a declarat Nazare. Noua taxă pe afiliaţi va viza cheltuieli precum management fee-uri, administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intra-grup şi consultanţă, cu un prag deductibil de 3%, iar sumele care îl depăşesc vor fi impozitate cu 16%. „Pe aceste patru categorii de cheltuieli avem un volum calculat pentru 2024 de aproape 15 miliarde de lei”, a precizat ministrul.

A doua măsură vizează comerţul online extracomunitar: o taxă fixă de 25 lei pentru fiecare colet sub 150 euro, pentru a contracara „invazia de produse din zona extracomunitară”, care, potrivit lui Nazare, „a afectat profund aproape 40.000 de antreprenori români din online”.

Ministrul a anunţat şi întărirea coordonării dintre Ministerul Finanţelor şi ANAF: „Trebuie să avem coordonare dacă vrem să avem rezultate. ANAF rămâne cu activitatea de control, dar pe domeniile de specialitate va fi coordonat de minister.”