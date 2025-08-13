Ministerul Finanţelor introduce bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, Vamă şi ONJN

ANAF, Autoritatea Vamală Română şi Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vor fi dotate cu bodycam-uri pentru activităţile de control, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Avem nevoie de astfel de măsuri tocmai pentru a avea o transparenţă a modului în care activitatea de control, fie că e ANAF sau Vamă, se întâmplă”, a declarat Nazare, precizând că vor fi introduse şi teste de integritate pentru funcţionarii din cele trei instituţii, „mai ales în zona de control, iar funcţionarii suspecţi să treacă prin aceste filtre”.

Ministrul a anunţat şi o schimbare în relaţia instituţională dintre Ministerul Finanţelor şi ANAF: „Trebuie să avem coordonare dacă vrem să avem rezultate. Activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF, dar pe domeniile de specialitate ministerul va coordona activitatea.”