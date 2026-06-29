Ministerul Finanţelor: Moody's avertizează că incertitudinea politică poate afecta consolidarea fiscală

Agenţia de rating Moody's a avertizat că incertitudinea politică poate afecta consolidarea fiscală, afirmă Ministerul Finanţelor, informează news.ro.

”Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de ţară. Am mai fost într-un punct vulnerabil şi am reuşit, prin măsuri dificile şi printr-o direcţie fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilităţii trebuie păstrată”, arată ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Conform unui comunicat de presă transmis, luni, de Ministerul Finanţelor, agenţia de rating Moody's a atras atenţia, într-un comentariu publicat vineri, că incertitudinea politică prelungită şi lipsa unei majorităţi parlamentare funcţionale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală şi pe implementarea reformelor asumate de România.

Potrivit Moody's, un cadru politic stabil şi capacitatea instituţională de a susţine măsurile necesare sunt importante pentru menţinerea traiectoriei fiscale asumate de România în perioada următoare.

”Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de ţară. Am mai fost într-un punct vulnerabil şi am reuşit, prin măsuri dificile şi printr-o direcţie fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilităţii trebuie păstrată. Agenţiile de rating nu se uită doar la cifre. Se uită şi la capacitatea unei ţări de a-şi respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe şi de a rămâne predictibilă pentru investitori şi partenerii europeni”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor.

Moody's a menţionat că, până în prezent, aşteptările sale au vizat continuarea reducerii deficitului bugetar, de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 şi 5,9% în 2027. Agenţia a arătat însă că această traiectorie depinde de capacitatea României de a menţine consolidarea fiscală şi de a adopta măsurile necesare după anul 2026.

”Comentariul Moody's semnalează, de asemenea, presiunea costurilor de finanţare. Agenţia estimează că plăţile cu dobânzile ar putea urca la 9,2% din veniturile bugetare în 2026 şi la 9,6% în 2027, pe fondul randamentelor ridicate şi al creşterii datoriei publice din ultimii ani. Totodată, Moody's notează vulnerabilitatea României la fluctuaţiile cursului de schimb, în condiţiile în care puţin peste 50% din datoria publică este denominată în valută”, adaugă Ministerul Finanţelor.

O altă miză majoră indicată de agenţie este implementarea reformelor şi investiţiilor rămase din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, înainte de termenul-limită de 31 august 2026. Moody's a remarcat că România a accelerat implementarea PNRR, rata ajungând la aproximativ 70% după ultima plată aprobată de Comisia Europeană, însă întârzierile în formarea unui guvern stabil pot afecta finalizarea reformelor şi investiţiilor rămase.

Sursa citată a precizat că analiza Moody's nu reprezintă o acţiune de rating şi nu indică probabilitatea unei modificări imediate a ratingului de credit.