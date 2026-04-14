Ministerul Sănătăţii: Alexandru Rogobete, vizită în SUA pentru întâlniri cu Banca Mondială şi companii din domeniul sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va efectua, în perioada 14-18 aprilie, o vizită la Washington, D.C., unde sunt programate întâlniri cu reprezentanţi ai Banca Mondială şi ai unor companii americane din domeniul sănătăţii, inclusiv Pfizer, potrivit unei informări a Ministerului Sănătăţii.

Conform aceleiaşi informări a Ministerului Sănătăţii, oficialul român va participa miercuri la o întâlnire cu reprezentanţii Eli Lilly, precum şi la o masă rotundă cu tema „Combaterea cancerului ca politică economică: explorarea unor abordări pentru finanţarea îngrijirii eficiente a bolnavilor cu cancer pulmonar şi a capacităţii sistemelor de sănătate”. În aceeaşi zi este prevăzută şi o întrevedere cu reprezentanţii Pfizer, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Programul de joi include o întâlnire cu reprezentanţii GE HealthCare, precum şi o serie de discuţii, formale şi informale, cu reprezentanţii Banca Mondială, conform Ministerului Sănătăţii.

Pentru ziua de vineri sunt programate participarea la masa rotundă „Acţiuni iniţiate la nivel naţional: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate”, precum şi întâlniri cu reprezentanţii Medtronic şi, din nou, cu cei ai Pfizer, potrivit informării Ministerului Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii mai arată că vizita se înscrie în eforturile autorităţilor de a transforma pierderea financiară generată de achiziţia vaccinurilor anti-COVID-19 într-un beneficiu concret pentru pacienţi, prin facilitarea accesului la tratamente care, în prezent, nu sunt disponibile în sistemul public de sănătate.