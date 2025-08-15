Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministerul Sănătăţii şi UNSAR, parteneriat pentru o strategie naţională de prevenţie şi screening

O.D.
15 august

Ministerul Sănătăţii şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) au avut o întâlnire strategică, menită să pună bazele primei Strategii Naţionale de screening şi prevenţie pe patologii pentru următorii cinci ani. Reuniunea marchează un moment istoric în domeniul sănătăţii publice din România, fiind prima dată când toţi actorii relevanţi - sector public, privat, organizaţii profesionale şi societatea civilă - se unesc într-un cadru comun pentru a construi politici de sănătate integrate.

O strategie cu miză majoră pentru sănătatea publică

Conform Ministerului Sănătăţii, scopul principal al acestei strategii este reducerea inechităţilor în accesul la prevenţie şi diagnostic precoce, asigurând totodată o acoperire reală a nevoilor pacienţilor din întreaga ţară. Protocolul de colaborare reuneşte expertiza instituţiilor publice şi a mediului privat pentru a dezvolta un model mixt de îngrijire, capabil să răspundă eficient atât provocărilor epidemiologice, cât şi celor de finanţare.

Expertiza sectorului privat, integrată în sistemul public

Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat importanţa complementarităţii dintre sistemul public şi cel privat de sănătate: „Acolo unde resursele publice nu sunt suficiente, sistemul privat trebuie să vină în sprijinul pacienţilor. Cred cu tărie în această colaborare.” Pentru a testa modelul, va fi lansat un program-pilot în patru spitale din Târgu Mureş, Bistriţa, Vâlcea şi Timişoara, unde asigurările private vor fi integrate în serviciile publice. Scopul este de a demonstra că o abordare comună poate creşte accesul la prevenţie, reduce timpii de diagnostic şi îmbunătăţi calitatea îngrijirii.

Prevenţia, în centrul politicilor de sănătate

Strategia vizează consolidarea reţelelor de screening, extinderea testărilor pentru depistarea timpurie a bolilor cronice şi creşterea gradului de informare a populaţiei. Potrivit Ministerului, accentul se va pune pe diagnosticul precoce, în special pentru afecţiuni oncologice, cardiovasculare şi metabolice. „Pacienţii trebuie să ştie că nu sunt singuri - suntem aici, zi de zi, pentru ei şi vom merge până la capăt cu aceste schimbări. Încrederea ne face bine!”, a adăugat ministrul Rogobete.

Un angajament pe termen lung

Această iniţiativă se aliniază tendinţelor europene de modernizare a sistemelor de sănătate, prin combinarea resurselor şi expertizei publice şi private. În următorii cinci ani, autorităţile îşi propun să transforme prevenţia dintr-o opţiune, într-o politică de stat obligatorie, menită să reducă povara bolilor asupra sistemului medical şi asupra societăţii.

