Miniştrii economiei şi finanţelor din UE se reunesc în cadrul Consiliului ECOFIN

Miniştrii economiei şi finanţelor din Uniunea Europeană se reunesc joi în cadrul Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), prilej cu care urmează să adopte decizii de punere în aplicare privind planurile de redresare şi rezilienţă modificate, prezentate de statele membre, conform Agerpres.

Planurile de redresare şi rezilienţă le permit statelor membre să beneficieze de Fondul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, un program de sprijin financiar menit să contribuie la repararea daunelor economice şi sociale cauzate de pandemia de COVID-19.

Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, miniştrii vor încerca să ajungă la un acord politic cu privire la eliminarea pragului pentru scutirea de taxe vamale pentru mărfurile ce intră în UE.

De asemenea, participanţii vor face schimb de opinii cu privire la raportul anual pe 2025 al Consiliului bugetar european, un organism consultativ independent înfiinţat în 2015 cu scopul de a evalua punerea în aplicare a cadrului bugetar al UE şi a orientării bugetare a zonei euro.

În timpul reuniunii, miniştrii de finanţe vor fi invitaţi să ajungă la un acord cu privire la revizuirea directivei privind impozitarea energiei. Revizuirea urmăreşte să contribuie la eforturile Uniunii Europene pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătăţirea pieţei interne a UE şi menţinerea capacităţii de a genera venituri pentru bugetele statelor membre.

În cadrul reuniunii ECOFIN, miniştrii vor discuta şi despre impactul economic şi financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

UE a impus Moscovei sancţiuni individuale şi economice, precum şi măsuri diplomatice şi restricţii în materie de vize. Măsurile sunt concepute astfel încât să slăbească baza economică a Rusiei, lipsind această ţară de tehnologii şi pieţe critice şi reducând în mod semnificativ capacitatea sa de a purta războaie.

Cel mai recent pachet de sancţiuni, al 19-lea, a fost adoptat la 23 octombrie şi prevede o interdicţie asupra importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, o interdicţie de acces în porturi pentru mai multe nave din "flota fantomă" a preşedintelui rus Vladimir Putin şi o interdicţie asupra tranzacţiilor. De asemenea, au fost impuse sancţiuni împotriva a încă 69 de persoane, ceea ce aduce la peste 2.700 numărul persoane fizice şi entităţi sancţionate de UE de la începerea invaziei ruse în Ucraina.

Preşedinţia Consiliului UE şi Comisia Europeană îi vor informa pe miniştri cu privire la principalele rezultate ale reuniunii G20 a miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale, care a avut loc în 15-16 octombrie la Washington.

Consiliul UE va aproba concluzii privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte priorităţile statistice ale Uniunii Europene, oferind în acelaşi timp orientări pentru lucrările viitoare.

Înainte de reuniunea ECOFIN se va desfăşura un dialog ministerial anual între UE şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia). Miniştrii vor fi invitaţi să facă schimb de opinii pe tema "Împreună, mai puternici: promovarea prosperităţii prin intermediul comerţului deschis".

Preşedinţia Consiliului UE, Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană şi preşedintele Eurogrupului s-au întâlnit miercuri cu partenerii sociali europeni pentru a discuta despre evoluţiile recente ale situaţiei economice, precum şi pe o temă aleasă de preşedinţia daneză a Consiliului UE, "Importanţa reformelor în domeniul pieţei forţei de muncă şi al consolidării capitalului uman pentru sporirea competitivităţii UE".