Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministrul Apărării discută cu Lockheed Martin despre înzestrare cu sisteme avansate

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 21:07

Ministrul Apărării discută cu Lockheed Martin despre înzestrare cu sisteme avansate

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut luni o întâlnire cu Raymond Piselli, vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţionale al companiei americane Lockheed Martin, în cadrul căreia au discutat despre stadiul programelor de înzestrare a Armatei Române cu sisteme de înaltă tehnologie, conform News.ro.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut luni la sediul MApN o întrevedere cu Raymond Piselli, vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţionale al companiei americane Lockheed Martin, unul dintre principalii parteneri ai României în domeniul cooperării industriale şi al înzestrării militare. Potrivit MApN, discuţiile s-au concentrat pe analiza stadiului programelor de înzestrare cu sisteme de înaltă tehnologie produse de Lockheed Martin, derulate în prezent de Armata României, şi pe identificarea soluţiilor pentru accelerarea modernizării tehnicii deja aflate în dotare, ca elemente esenţiale pentru consolidarea capacităţilor naţionale de apărare, potrivit News.ro.

"Printre proiectele comune de succes derulate cu Lockheed Martin se numără găzduirea, la baza aeriană de la Feteşti, a Centrului European de Instruire F-16 (al doilea de acest fel, după cel din SUA), care reflectă angajamentul României de a oferi piloţilor români şi celor din statele partenere NATO, inclusiv Ucraina, un mediu de pregătire la standarde înalte, cu acces la resurse tehnice şi expertiză de ultimă generaţie”, a afirmat ministrul Apărării, adăugând că un alt subiect de discuţie a fost transferul de tehnologie şi dezvoltarea industriei de apărare din România, a relatat News.ro.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 26.01.2026, 21:19)

    tot armamentul USA dat Slavei s-a dovedit inutil ca draqu !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 21:34)

      Aia 1.2 milioane de mujici “popiti” sunt de alta parere:-)

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 ianuarie
Ediţia din 26.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb