Ministrul Apărării discută cu Lockheed Martin despre înzestrare cu sisteme avansate

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut luni o întâlnire cu Raymond Piselli, vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţionale al companiei americane Lockheed Martin, în cadrul căreia au discutat despre stadiul programelor de înzestrare a Armatei Române cu sisteme de înaltă tehnologie, conform News.ro.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut luni la sediul MApN o întrevedere cu Raymond Piselli, vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţionale al companiei americane Lockheed Martin, unul dintre principalii parteneri ai României în domeniul cooperării industriale şi al înzestrării militare. Potrivit MApN, discuţiile s-au concentrat pe analiza stadiului programelor de înzestrare cu sisteme de înaltă tehnologie produse de Lockheed Martin, derulate în prezent de Armata României, şi pe identificarea soluţiilor pentru accelerarea modernizării tehnicii deja aflate în dotare, ca elemente esenţiale pentru consolidarea capacităţilor naţionale de apărare, potrivit News.ro.

"Printre proiectele comune de succes derulate cu Lockheed Martin se numără găzduirea, la baza aeriană de la Feteşti, a Centrului European de Instruire F-16 (al doilea de acest fel, după cel din SUA), care reflectă angajamentul României de a oferi piloţilor români şi celor din statele partenere NATO, inclusiv Ucraina, un mediu de pregătire la standarde înalte, cu acces la resurse tehnice şi expertiză de ultimă generaţie”, a afirmat ministrul Apărării, adăugând că un alt subiect de discuţie a fost transferul de tehnologie şi dezvoltarea industriei de apărare din România, a relatat News.ro.