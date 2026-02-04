Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Apărării: Moţiunea simplă e un instrument democratic, nu PR

O.S.
Politică / 4 februarie, 21:08

Sursa foto:Facebook/Radu Miruţă

Sursa foto:Facebook/Radu Miruţă

Moţiunea simplă este un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin, afirmă ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, care se va confrunta săptămâna viitoare cu moţiunea la Senat, conform Agerpres.

"AUR şi alţi colegi din opoziţie au transformat un fake news într-o moţiune simplă împotriva mea. Motivul? O declaraţie tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă din context şi prezentată cu titluri mincinoase de o întreagă maşinărie de propagandă”, a precizat ministrul, potrivit sursei.

"Voi merge în Parlament, aşa cum este firesc, din respect pentru instituţie şi pentru cetăţeni, dar le reamintesc iniţiatorilor că moţiunea simplă nu este o jucărie de PR. Să o foloseşti pe un subiect inventat este o pierdere de timp şi o formă de dispreţ faţă de cei pe care pretind că îi reprezinţi”, a adăugat oficialul, relatează Agerpres.

El spune că la dezbaterea din Parlament va răspunde „cu respect şi cu date”, după cum declară ministrul Apărării, conform sursei menţionate anterior.

"Poate că sunt prea direct uneori şi claritatea mi-a lipsit în anumite momente, dar nu voi ambala adevărul în jumătăţi de propoziţii. Rolul unui ministru este să spună lucrurilor pe nume, nu să le ascundă”, a subliniat Miruţă într-o postare oficială, subliniază Agerpres.

"Îi respect pe cetăţenii care i-au votat pe parlamentarii AUR, dar întrebaţi-i dacă transformarea unei minciuni într-o moţiune e tot ce pot face pentru voi. Să ignore subiectele serioase, cum ar fi dotarea armatei sau sprijinul pentru rezervişti, pentru câteva titluri bombastice, nu e responsabil”, a adăugat el, conform sursei.

"Am spus şi repet: voi fi prezent în Parlament şi voi răspunde cu respect şi cu date. Sper ca, măcar în al doisprezecelea ceas, să ne amintim că politica nu e spectacol, ci responsabilitate. România are nevoie de o dezbatere onestă, pe teme reale, nu de campanii bazate pe fabulaţii”, a conchis ministrul, după cum a transmis Agerpres.

Moţiunea, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”, vizează gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională în contextul declaraţiilor privind „potenţiala desfăşurare de trupe româneşti în Groenlanda”, potrivit sursei.

Cei 41 de semnatari, senatori AUR şi PACE - Întâi România, îşi exprimă „dezaprobarea fermă faţă de modul în care Ministerul Apărării, sub conducerea USR, gestionează un domeniu esenţial pentru suveranitate, siguranţă şi credibilitatea statului român”, menţionează aceeaşi sursă.

"Armata României nu este un instrument de comunicare politică şi nu poate fi folosită pentru a valida agende ideologice sau pentru a produce capital electoral”, conform sursei.

"Forţele armate reprezintă una dintre puţinele instituţii care se bucură de încrederea cetăţenilor, iar această încredere trebuie protejată prin decizii responsabile şi comunicare publică riguroasă. România are nevoie de strategie, responsabilitate şi competenţă în domeniul apărării, nu de improvizaţie politică”, a mai relatat sursa menţionată.

