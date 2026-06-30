Ministrul Apărării, Radu Miruţă: Armata Română face angajări de aproape 7.000 de oameni

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat un amplu proces de recrutare pentru Forţele Armate Române, în care vor fi angajaţi aproape 7.000 de noi militari, un record pentru ultimul deceniu, conform unui mesaj publicat pe Facebook. Oficialul a afirmat că printre planurile sale la minister s-au numărat înzestrarea armatei cu tehnică modernă şi împrospătarea resursei umane, iar în ambele domenii lucrurile sunt în grafic, având în vedere că cel mai mare program de înzestrare cu tehnică de ultimă generaţie tocmai s-a derulat în mai puţin de un an, potrivit aceleiaşi surse.

Miruţă a precizat că, începând cu data de 7 septembrie, 6.763 de noi colegi, declaraţi admişi în cele 38 de judeţe unde se fac recrutări, vor începe serviciul, conform postării. El a invitat persoanele interesate să acceseze link-ul din primul comentariu pentru detalii despre condiţii, salarii şi localităţi, potrivit mesajului.