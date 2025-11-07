Ministrul Apărării susţine că securitatea României ”este la fel” după redimensionarea trupelor americane

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că, şi după anunţul Statelor Unite ale Americii privind redimensionarea trupelor militare prezente pe teritoriul României, securitatea ţării ”este la fel”, el subliniind că România beneficiază în continuare şi va beneficia şi în anii care vin de echipament militar american şi că, în calitate de ţară membră a NATO, ţara va fi apărată în baza articolului 5, potrivit news.ro.

Ionuţ Moşteanu a declarat, joi seară, la Digi 24, că ”securitatea României este la fel” după ce SUA au anunţat redimensionarea trupelor de pe teritoriul românesc.

”Aliaţii americani rămân în România la nivelul la care erau înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, sau un pic peste, şi în punctele esenţiale, unde există echipamentele esenţiale pentru apărarea NATO şi vorbim de scutul de la Deveselu, vorbim de baza de la Câmpia Turzii, vorbim de baza de la Kogălniceanu, în continuare vor rămâne 900-1.000 de soldaţi americani pe teritoriul României, steagul american e în continuare pe teritoriul României. Cooperăm, colaborăm cu ei. Statele Unite sunt în continuare cel mai important partener pe partea de înzestrare a Armatei Române. Avem o linie lungă de produse, de echipamente care au venit şi urmează să vină mulţi ani de acum încolo, fie că vorbim de F-35, de Abrams, de completarea pentru Patriot, de HIMARS şi toate sistemele pe care le luăm din Statele Unite, echipamente foarte performante”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

El a spus că forţele NATO sunt pregătite să apere România, conform tratatului în baza căruia funcţionează Alianţa.

”Atunci când ne uităm la apărarea unei ţări NATO, nu ne uităm numai la un număr de soldaţi, ne uităm la cum funcţionează NATO şi NATO funcţionează prin solidaritate. Avem acel articol 5 care spune foarte clar că în momentul în care una dintre ţări este atacată, toate celelalte 31 intervin şi în sprijinul acelei ţări şi ăsta este cel mai important lucru, pentru că echipamentele se pot muta rapid, soldaţii se pot muta rapid”, a explicat Moşteanu.

Ministrul Apărării a subliniat că România nu se pregăteşte de război, ci pentru ”descurajarea” eventualilor inamici.

”Noi, România, nu avem o istorie în a ataca şi a cuceri alte state, însă avem o istorie în a ne apăra şi o să facem asta în continuare”, a adăugat Moşteanu.