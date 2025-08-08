Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj

Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a anunţat că statul român rămâne titularul licenţei de exploatare a zăcământului de grafit de la Baia de Fier, judeţul Gorj. Hotărârea de Guvern care confirmă prelungirea licenţei a fost semnată recent de ministru, ceea ce înseamnă că România îşi păstrează controlul asupra acestei resurse strategice.

„Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României şi va produce valoare economiei noastre. Am luptat pentru acest grafit înainte de a fi ministru, iar astăzi, la o lună şi jumătate de la preluarea mandatului, m-am asigurat că această resursă unică va fi valorificată în interesul României. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică şi mândrie pentru români. Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, a transmis Radu Miruţă.

Contextul este unul critic: licenţa veche era aproape de expirare, iar lipsa prelungirii ar fi dus la pierderea dreptului de exploatare.

Grafitul este o resursă esenţială în industrii de vârf, fiind materia primă pentru obţinerea grafenului - un material considerat revoluţionar pentru aplicaţii în microelectronică, energie şi industria aerospaţială.

În anii 2000, la Baia de Fier se extrăgeau anual aproximativ 40.000 de tone de grafit. În prezent, Norvegia este lider european în acest domeniu, cu o producţie anuală de 10.000 de tone. Grafitul din România este însă superior calitativ, având o puritate de 98%, ceea ce îl face extrem de competitiv pe piaţa internaţională.