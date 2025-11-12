Ministrul Educaţiei: ”Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel rămân”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel vor fi păstrate, dar că trebuie realizate mai bine şi că a dat instrucţiuni în acest sens, potrivit news.ro.

Daniel David a discutat, miercuri, pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei, despre Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel.

”Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel rămân, hai să le facem bine. Am dat instrucţiuni în acest sens, vă rog să le implementaţi în această logică. Copiii nu o să simtă că se rupe ceva în procesul educaţional, dimpotrivă, va fi o continuitate şi va fi un lucru bun. Vor face şcoala cu adevărat altfel şi vor intra în logica faptului că educaţia pentru sustenabilitate este foarte importantă pentru viitorul tuturor”, a transmis ministrul Educaţiei.