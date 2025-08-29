Ministrul Educaţiei: Educaţia va avea salarii şi burse până la sfârşitul anului

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis vineri un mesaj pentru începutul noului an şcolar, intitulat „Cum începem anul şcolar 2025 - 2026: Per Aspera Ad Astra!” („Pe căi anevoioase, către stele”). El a subliniat că anul şcolar începe „grevat de măsurile de criză fiscal-bugetară”:

„Nimeni nu şi le-a dorit, dar suntem nevoiţi să le implementăm pentru a putea încheia anul cu salarii şi burse previzibile şi pentru a putea apoi construi o speranţă de dezvoltare în viitor. Cu siguranţă, dacă nu era criza fiscal-bugetară, aceste măsuri nu ar fi fost luate sau ar fi fost luate în mod diferit.”

Ministrul a arătat că în astfel de situaţii „apar inevitabil controverse şi păreri diferite asupra soluţiilor”, dar că depăşirea crizei este posibilă „doar împreună, prin solidaritate şi cu acţiuni raţionale şi decente, fără a lăsa ca poziţionările diferite să devină animozităţi sau reacţii care afectează imaginea noastră socială şi funcţionarea sistemului nostru de educaţie. O facem pentru noi, dar, mai ales, pentru viitorul copiilor noştri.”

David a precizat că Educaţia a intrat în Pachetul I de măsuri fiscal-bugetare pentru că activităţile şcolare şi universitare începeau în septembrie şi măsurile trebuiau aplicate imediat. Acestea şi-au atins scopul:

„Evaluarea ECOFIN nu a dus la propunerea de suspendare a fondurilor europene/PNRR, iar evaluările S&P (iulie) şi Fitch (august) nu au dus ţara în categoria «Junk». Aşadar, educaţia va avea salarii şi burse până la sfârşitul anului şi a contribuit, alături de alte domenii, şi la stabilitatea ţării. Altfel spus, educaţia şi-a făcut datoria faţă de ea însăşi şi faţă de ţară. Nu mai este loc pentru alte măsuri de criză-austeritate în acest domeniu, iar din acest moment trebuie să intrăm într-o logică de dezvoltare.”

El a recunoscut că a comunicat mai puţin în perioada evaluărilor internaţionale pentru a nu crea instabilitate financiară, menţionând:

„În această perioadă am fost paratrăsnet pentru îngrijorări şi critici, multe justificate, dar şi prea multe exagerate până la catastrofă, unele chiar pe bază de dezinformare sau cu rea voinţă. Am primit şi atacuri imunde la persoană, familie şi colaboratori. În lumea complicată în care trăim apar inclusiv încercări hibride de destabilizare a sistemelor de bază ale unei ţări democratice, inclusiv educaţia-cercetarea.”

El a amintit că mai urmează evaluarea Moody's (septembrie) şi evaluarea Comisiei Europene (octombrie), iar dacă acestea vor fi pozitive, „2026 va putea fi începutul unei etape de dezvoltare”. Totodată a subliniat că măsurile de austeritate nu reprezintă reformele sale:

„Aceste măsuri fiscal-bugetare nu sunt reformele ţintite de mine în sistem - eu le-am propus prin prisma Raportului QX -, ci intervenţii necesare pentru a avea în acest an şi în anii care vin un sistem funcţional. Le-am acceptat cu condiţia de a nu se concedia oameni şi de a nu se reduce salarii, dar şi cu respectarea principiului raţionalităţii.”

Referindu-se la resursa umană, ministrul a precizat:

„Începem anul şcolar 2025 - 2026 cu aproximativ 214.700 norme în sistem (229.110 în anul şcolar 2024 - 2025), dintre care aproximativ 156.390 acoperite cu titulari. Celelalte norme vor fi acoperite de suplinitori sau în regim de plată cu ora.”

El a explicat şi creşterea normei didactice cu două ore:

„Această măsură ne menţine în media europeană, cu aproximativ 20 de ore de predare pe săptămână. Creşte interacţiunea elevilor cu profesori calificaţi, dar trebuie însoţită de reducerea sarcinilor birocratice pentru profesori. Introducerea orelor remediale consolidează învăţarea, reduce abandonul şcolar şi analfabetismul funcţional.”

În privinţa reţelei şcolare, ministrul a arătat că reorganizarea a redus fragmentarea cu 8,1%, menţinând însă „în fiecare comună cel puţin o unitate şcolară cu personalitate juridică”. În ceea ce priveşte structura claselor, „nu au existat modificări majore, dar au fost eliminate situaţii aberante, precum clase cu 1-7 elevi”.

Referitor la burse, Daniel David a precizat:

„Fondul de burse va fi mai mare decât în anul 2022 - 2023, însă mai mic decât în 2023 - 2024 sau 2024 - 2025. Am prioritizat bursele sociale pentru a menţine în sistem copiii din medii defavorizate. Este necesar ca, după reechilibrarea fiscal-bugetară, să revenim la metodologia anterioară pentru bursele studenţilor şi să creştem procentul burselor pentru performanţă olimpică.”

El a adăugat că ministerul va propune programe de susţinere a burselor prin implicarea autorităţilor locale şi a mediului economic.

În ceea ce priveşte viitorul, ministrul a precizat:

„Pe termen scurt, trebuie să implicăm profesorii pensionaţi şi să pregătim cu grijă bugetul pentru 2026. Pe termen mediu, să onorăm prin legea salarizării unitare salariul de start pentru debutanţi. Pe termen lung, să ţintim 15% din bugetul general consolidat pentru educaţie şi 1% din PIB pentru cercetare.”

În încheiere, Daniel David a adresat un apel:

„Vă invit, dragi oameni ai educaţiei, să confruntăm nemulţumirea din prezent, dar să construim optimist pe aceasta un viitor mai bun. Putem ieşi din această situaţie doar împreună, prin solidaritate şi acţiuni raţionale şi decente, pentru noi toţi şi, mai ales, pentru viitorul copiilor noştri. Pentru mine, ca specialist-tehnocrat, nu funcţia de ministru este cea mai importantă. Cel mai important este să avem un început de an şcolar funcţional, fără festivisme care nu se potrivesc cu condiţiile de criză, dar cu premisele unei bune funcţionări, iar apoi să intrăm într-o logică de dezvoltare, nu de austeritate.”