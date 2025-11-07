Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Educaţiei le cere profesorilor să fie atenţi la modul în care protestează

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 7 noiembrie

Ministrul Educaţiei le cere profesorilor să fie atenţi la modul în care protestează

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a reacţionat la criticile potrivit cărora ar fi fost prea dur la adresa sindicatelor din învăţământ, precizând că respectă dreptul profesorilor de a protesta, dar le cere acestora moderaţie şi responsabilitate în exprimarea nemulţumirilor. Oficialul a subliniat că imaginea publică a şcolii şi a cadrelor didactice este importantă şi poate fi afectată de tonul şi conţinutul mesajelor transmise în spaţiul public. „Nu am fost critic absolut deloc. Am spus de foarte multe ori şi liderilor de sindicat că înţeleg mişcarea sindicală faţă de măsurile fiscal-bugetare. Acesta este rolul sindicatului şi, ca un democrat, respect acest lucru. Am spus doar că aştept de la profesorii nemulţumiţi să protesteze într-un alt mod şi cu alte conţinuturi, fiindcă lumea se uită la noi, societatea se uită la noi şi nu este în regulă să-şi formeze o imagine proastă în baza unor exprimări la supărare”, a declarat ministrul Educaţiei. David a precizat că nu contestă dreptul dascălilor de a critica măsurile guvernamentale, dar a făcut apel la prudenţă: „Am rugat doar să fim atenţi la ce conţinuturi punem şi cum facem acest lucru.”

Pregătirea profesorilor pentru învăţământul simultan

Pe de altă parte ministrul Educaţiei a anunţat şi o iniţiativă privind formarea viitoarelor cadre didactice, în contextul problemelor legate de învăţământul simultan din mediul rural. Daniel David a explicat că acest tip de predare - la două sau mai multe clase în acelaşi timp - este inevitabil, dar poate deveni eficient dacă profesorii sunt instruiţi corespunzător. „Atâta timp cât România va dori să aibă învăţământ rural - iar eu susţin acest lucru - nu o să putem evita învăţământul simultan. Trebuie să conştientizăm că există şi în alte ţări, precum Franţa sau Irlanda. Dar dacă tot îl vom avea, trebuie să ne pregătim pentru el, lucru pe care nu l-am făcut până acum”, a spus ministrul. David a anunţat că va discuta cu rectorii universităţilor care formează viitori profesori, pentru a include în programele de pregătire ghiduri şi metode internaţionale de predare simultană. Totodată, el a arătat că dubla specializare a profesorilor reprezintă un avantaj pentru calitatea actului educaţional, fiind un model deja aplicat în alte sisteme de învăţământ europene.

Un alt subiect abordat de ministru a fost cel al temelor pentru acasă, despre care Daniel David afirmă că trebuie să respecte limitele de timp stabilite prin reglementări. „Trebuie reglementată durata temelor pe care copiii le pot primi. Dacă elevii încep să vadă temele ca un element negativ, indiferent de intenţia profesorului, efectele vor fi contrare celor dorite”, a explicat el. Ministrul consideră necesar ca şcolile să aplice „mecanisme de control” pentru a se asigura că profesorii respectă durata maximă recomandată pentru teme, inclusiv în perioadele de vacanţă. „Este ciudat să fie reglementat modul în care trebuie respectată o reglementare, dar probabil va fi necesar pentru binele întregului sistem”, a mai spus Daniel David. Declaraţiile ministrului vin într-un context tensionat, în care sindicatele din educaţie au criticat măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului, acuzând lipsa dialogului real cu profesorii. În acelaşi timp, Ministerul Educaţiei lucrează la reforme structurale legate de formarea profesorilor, adaptarea curriculei şi reducerea presiunii academice asupra elevilor. Prin aceste măsuri şi apeluri la responsabilitate, Daniel David pare să propună o reformă echilibrată, care să ţină cont atât de drepturile profesorilor, cât şi de nevoile elevilor şi de percepţia publică asupra şcolii româneşti.

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

