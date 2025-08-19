Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Finanţelor: ”Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomă blochează piaţa”

S.B.
Politică / 19 august, 10:55

Ministrul Finanţelor: ”Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomă blochează piaţa”

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, afirmă, luni seară, că ”nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomă blochează piaţa”, referindu-se la cele aproape o jumătate de milion de firme care sunt inactive în România, potrivit news.ro.

În al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, acestea vor fi obligate, fie să-şi declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate şi radiate.

”Aproape o jumătate de milion de firme inactive azi, în România. Peste 120.000 dintre acestea au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani. Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele - fantomă blochează piaţa şi creează competiţie neloială pentru antreprenorii care muncesc şi îşi plătesc taxele la zi”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare explică faptul că, în pachetul 2 de măsuri, se propun noi criterii pentru declararea inactivităţii unei firme.

Este vorbat despre lipsa unui cont bancar şi nedepunerea situaţiilor financiare anuale în termenul legal, precum şi limitarea perioadei în care o firmă poate sta inactivă (max. 1 an pentru inactivitate fiscală, max. 3 ani pentru cea voluntară). Măsura este în consultare publică şi vă invit să transmiteţi feedbackul dvs: credeţi că este o propunere benefică pentru a curăţa piaţa de aceste fantome fiscale şi pentru creşterea disciplinei fiscale?”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, ”nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situaţia firmelor inactive din România”.

”E momentul să distrugem acest paravan în spatele căruia s-au ascuns peste 460.000 de firme inactive. Nu e corect pentru contribuabilul care îşi respectă obligaţiile faţă de fisc să avem atâtea companii care nu îşi respectă obligatiile şi stau sub radar şi desfăşoară tot felul de operaţiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate. Scoatem la suprafaţă toate aceste companii”, a mai declarat ministrul de Finanţe.

Acesta a exlicat că în termen de o lună sau trei luni, aceste firme trebuie fie să-şi declare din nou activitatea şi să intre în zona corectă, sau vor fi dizolvate, lichidate şi radiate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

