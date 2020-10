Ministrul Finanţelor şi Ambasadorul SUA la Bucureşti au discutat despre creşterea investiţiilor americane în infrastructură

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, s-a întâlnit joi cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, discuţiile vizând creşterea investiţiilor americane în infrastructură, dar şi sectorul financiar, conform Agerpres.

"Am avut o întâlnire foarte bună cu Excelenţa Sa Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, în cadrul căreia am discutat planurile de a creşte investiţiile americane în infrastructură, despre sectorul financiar şi alte domenii importante din economie. Împreună am apreciat că economia României îşi revine mult mai repede decât se aştepta oricine. Totodată în cadrul discuţiilor, am vorbit şi despre planurile de redresare ale economiei şi de crearea unui cadru stabil pentru investiţii", a scris joi Florin Cîţu, pe pagina sa de Facebook.

România şi SUA au parafat, săptămâna trecută, un acord interguvernamental extins care permite cooperarea în ceea ce priveşte domenii de importanţă pentru România, cum ar fi proiectul Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavodă, retehnologizarea Unităţii 1, precum şi cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România. Evenimentul a avut loc cu ocazia vizitei oficiale în SUA a ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

"Separat de acordul parafat, am reuşit să identificăm interesul SUA şi pentru o componentă de finanţare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic - inclusiv energie nucleară şi gaz natural lichefiat şi din domeniul infrastructurii - rutieră, cale ferată, depozite de gaze, printr-un Memorandum de Înţelegere cu Exim US. De asemenea, la Washington DC, am avut o întâlnire şi cu reprezentanţii USDFC (The United States International Development Finance Corporation) în vederea posibilităţii extinderii acestui interes financiar prin implicarea diferitelor instituţii de finanţare ale SUA. Vreau să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest acord şi memorandumul să devină realitate. Acestea au pornit de la declaraţia comună a Preşedinţilor celor două state partenere, domnul Klaus Iohannis şi domnul Donald Trump, din data de 20 august 2019, iar pentru demararea efectivă a acestei cooperări mulţumim Prim-Ministrului României, domnul Ludovic Orban şi Ambasadorului SUA în România, Excelenţei Sale Adrian Zuckerman şi echipei Secretarului pentru Energie", a spus ministrul Popescu într-un comunicat transmis AGERPRES în 9 octombrie.