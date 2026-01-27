Ministrul german al Apărării: „NATO şi SUA se apropie de un acord pentru o misiune comună în Groenlanda”

Ministrul german al Apărării a transmis că discuţiile dintre NATO şi SUA pentru o misiune comună în Groenlanda au progresat semnificativ, potrivit dpa.

Conform sursei citate, el a precizat că negocierile vizează o operaţiune în Arctica, cunoscută sub numele Arctic Sentry, şi că discuţiile a început la nivel militar.

„Din câte ştiu, discuţiile decurg bine, iniţial la nivel militar, şi suntem pe cale să stabilim o operaţiune comună cu Arctic Sentry”, a declarat Boris Pistorius, potrivit sursei amintite.

În ultimele luni, statele NATO au analizat o posibilă extindere a misiunilor de supraveghere în Arctica, a relatat dpa, care a subliniat că discuţiile au venit după ce preşedintele Donald Trump a cerut un rol mai mare al SUA în controlul Groenlandei, aflat sub administraţia Danemarcei.