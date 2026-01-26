Ministrul Justiţiei anunţă măsuri ferme după evadarea lui Abdullah Atas din Rahova

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat luni că afaceristul turc Abdullah Atas, condamnat pentru uciderea unui poliţist şi aflat în regim semi-deschis la Penitenciarul Rahova, a evadat în timpul permisiunii acordate între 23 şi 26 ianuarie. Atas nu a mai revenit în închisoare şi este căutat în prezent de autorităţi, potrivit News.ro.

Marinescu a precizat că deţinutul a beneficiat anterior de 24 de permisiuni similare fără incidente şi a fost recompensat de 72 de ori pentru comportament bun. „Prin trecerea timpului şi comportamentul său, s-a decis trecerea sa în regim semi-deschis. Această măsură a fost aplicată etapizat, în urma evaluării specialiştilor din penitenciar”, a spus ministrul, conform News.ro.

Ministrul a subliniat că sistemul penitenciar urmăreşte şi obiective de reeducare şi recuperare morală a deţinuţilor, chiar şi pentru cei condamnaţi pentru infracţiuni grave, iar responsabilitatea acordării permisiilor aparţine specialiştilor din penitenciar, notează sursa citată.

În privinţa evadării, Marinescu a anunţat că vor fi efectuate verificări amănunţite la nivelul unităţii penitenciare şi că, dacă se va identifica o responsabilitate concretă, vor fi luate „cele mai ferme măsuri”. Organele de poliţie încearcă să-l identifice cât mai rapid pe Atas, adaugă News.ro.

Abdullah Atas, în vârstă de 45 de ani, fusese condamnat la 22 de ani şi 10 luni de închisoare. Atas a ucis, în 2015, un poliţist care îi ceruse să oprească. A lovit victima cu maşina şi a purtat-o pe capota autovehiculului câteva sute de metri, având o alcoolemie de aproape 2 la mie, potrivit News.ro.