Ministrul Justiţiei: "Magistraţii nu sunt duşmani ai poporului”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor are şanse să îşi menţină constituţionalitatea, dacă intră în examinarea CCR, subliniind că ''magistraţii nu sunt nişte duşmani ai poporului'' şi că are speranţa că nu se va ajunge la un ''război social''.

''Cred că are şanse de a se menţine constituţionalitatea sa. Examenul de constituţionalitate îl va realiza Curtea Constituţională'', a spus Marinescu, la Parlament.

El a precizat că proiectul respectă nişte repere de constituţionalitate, acestea fiind proporţionalitate între indemnizaţie şi pensia de serviciu, existenţa unei etapizări care să asigure o predictibilitate pentru fiecare generaţie de magistraţi şi condiţia ca magistraţii care sunt pensionabili în momentul de faţă rămân sub legea actuală.

Întrebat în legătură cu faptul că CSM a transmis că nu este de acord cu acest proiect şi de ce nu s-a încercat modificarea lui, Radu Marinescu a spus că au fost discuţii inclusiv cu reprezentanţii magistraţilor, iar preşedintele a moderat una dintre aceste întâlniri.

''Încă o dată, fiecare dintre puterile constituţionale îşi exercită mandatul său aşa cum apreciază, în raport de obiectivele pe care le are şi prin programul de guvernare'', a adăugat ministrul.

De asemenea, întrebat în legătură cu eventuala demisie a premierului, Marinescu a arătat că, în cazul în care Curtea Constituţională va face ''o anumită apreciere, va fi în limitele sale de competenţă''. ''Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie, dar, în egală măsură, fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului'', a susţinut Marinescu.

Cât despre faptul că CSM apreciază că magistraţii au fost denigraţi, Radu Marinescu a afirmat că ''magistraţii nu sunt nişte duşmani ai poporului''.

''Nu trebuie să funcţionăm într-o logică a unor contradicţii între segmentele profesionale, trebuie să înţelegem şi să respectăm rolul fiecăruia în stat. Orice componentă profesională poate să fie în dezacord faţă de anumite politici publice sau anumite iniţiative legislative, deci speranţa mea este că nu se va ajunge la un război social, care nu face decât să afecteze statul de drept, ci dimpotrivă fiecare dintre puterile din stat, autorităţile din stat să funcţioneze în mod corect, în mod loial şi prin dialog. Deci eu resping orice fel de atac împotriva magistraţilor, dar, în egală măsură, accentuez faptul că un Guvern şi un Parlament au dreptul şi posibilitatea să propună politici publice şi să ajungă la concretizarea lor într-o lege'', a mai spus ministrul Justiţiei.

Guvernul şi-a asumat, luni, răspunderea în Parlament pentru cele cinci proiecte din pachetul doi de reformă, din care face parte şi proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.