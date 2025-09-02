Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Mediului: Am reuşit să găsim fondurile necesare şi mecanismul prin care să închidem nişte situri contaminate care otrăvesc la propriu mii români

M.P.
Politică / 2 septembrie, 21:22

Ministrul Mediului: Am reuşit să găsim fondurile necesare şi mecanismul prin care să închidem nişte situri contaminate care otrăvesc la propriu mii români

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a discutat cu ministrul Economiei şi s-au găsit fondurile necesare, dar şi mecanismul prin care pot fi închise şi ecologizate ”situri contaminate care otrăvesc la propriu mii şi mii şi mii români”. Unul dintre aceste situri este la Tăuţii de Sus, judeţul Maramureş, unde există munţi de metale grele. Acestea ajung în apa pen care o beau oamenii sau în aerul pe care-l respire, potrivit news.ro, de la cae reluăm următoarele.

”Am avut o discuţie cu ministrul economiei, domnul Radu Miruţă, şi am reuşit să găsim şi fondurile necesare şi să găsim cumva şi mecanismul prin care să închidem, să deblocăm de fapt, pentru că era de mult timp prevăzut, dar era blocat acest mecanism, să închidem nişte situri contaminate care otrăvesc la propriu mii şi mii şi mii români. Vorbim, de exemplu, despre iazul de la Tăuţii de Sus”, a declarat, marţi, la Europa FM, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că, după ce s-au închis minele, au rămas nişte iazuri în urma lor, care sunt pline de metale grele.

”Sunt, practic, munţi de metale grele. Când plouă, se scurge apa în cel mai apropiat râu şi apoi apa aia cu metale grele... plumb, cadmiu ajung toate în mâncarea, în apa pe care o beau oamenii. Când nu plouă, când este uscat, practic la prima rafală de vânt vine tot praful acela încărcat, repet, de metale grele şi ajunge să fie respirat de toate comunităţile din jur”, a mai declarat ministrul.

Diana Buzoianu apreciază că ”toată lumea ştie de această problemă de ani de zile”, dar nu se rezolvă problema.

”Deşi există bani, deşi exista mecanismul, deşi exista Hotărârea de guvern din 2020. Astăzi ne-am asumat că o să mergem înainte cu acest mecanism (...) mai ales că la Tăuţii de Sus înţeleg că la câţiva metri distanţă de acest munte de otravă, acum se obţin autorizaţii de construire să se facă centru dual universitar, să se faca parc industrial, deci acolo vor fi elevi, vor fi copii acolo, pe care noi vom condamna la moarte dacă se construieşte acolo ceva până în momentul în care se ecologizează”, a mai afirmat ministrul Mediului.

Ea a povestit că la ultima întâlnire cu primarii din zonă aceştia s-au plâns că oamenii mor în zonă de tineri: ”Mor de boli absolut îngrozitoare, pentru că acolo pur şi simplu e un munte de otravă”.

Banii pentru ecologizarea zonei existau din 2020, iar lucrările trebuau finalizate în 2026, dar s-au blocat.

”Despre asta discutăm la final. Discutăm despre oameni care sunt astăzi în pericol, a căror viaţă este în pericol. Ministerul Mediului are o datorie uriaşă de a rezolva o parte din aceste problem”, a mai declarant ministrul Mediului.

