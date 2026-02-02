Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Muncii: ”Sprijinul propus de PSD pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei”

S.B.
Politică / 2 februarie, 16:50

Ministrul Muncii: ”Sprijinul propus de PSD pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei iar întreg pachetul de solidaritate înseamnă 320 de milioane de lei, informează news.ro.

”În legătură cu pachetul de solidaritate, există trei linii principale. În primul rând, este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii. Pensionarii cu venituri sub 1.500 lei, cu pensie sub 1.500 lei, care vor primi un cuantum de 1.000 lei, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun. Pensionarii cu pensia sub 2.000 lei, adică între 1.500 şi 2.000 lei, care vor primi tot în două tranşe o sumă totală de 800 lei şi pensionarii care au pensia maximă de 3.000 lei, care vor primi un sprijin de 600 lei”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, la Parlament, despre pachetul de solidaritate propus de PSD.

El a arătat că a doua categorie se referă la copii.

”În oglindă cu îngheţarea locaţiilor, propunem sprijin pentru aceia dintre copiii din România care sunt în cele mai dificile situaţii. Şi vă dau două exemple. Copiii cu dizabilităţi, care au astăzi venituri beneficii sociale foarte scăzute, între 80 şi 450, 460 de lei şi copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii, care primesc venit minim de incluziune, de familii care primesc venit minim de incluziune şi unde ne dorim o creştere şi tot aici intră şi sprijinul pentru copiii care merg la grădiniţă şi care vin din familii foarte sărace, tot aşa familiile beneficiare de venit minim de incluziune”, a menţionat Manole.

Ministrul Muncii a subliniat că impactul bugetar este de 320 de milioane de lei, iar în cazul sprijinului pentru pensionari, impactul bugetar ajunge în jur de 2,3 miliarde de lei.

Florin Manole a mai spus că o altă categorie de măsuri este aceea de renunţare la CASS pentru mame, pentru veterani de război şi pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.

”Aici este vorba de peste 500.000 de familii, sunt 147.000 doar beneficiari mamele care plătesc astăzi CASS. Este un pachet care ţine cont pe de o parte de restricţiile bugetare, dar, pe de altă parte, nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care, în contextul creşterii preţurilor, inflaţiei, au nevoie de sprijinul nostru”, a subliniat Manole.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.02.2026, 17:34)

    Manole! Sa ți o trag sub ochelari de 3000 de oari că sa faci că iedul!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.02.2026, 17:54)

    Rog pe cineva din presa ,care se duce la vreo conferinta de presa de-a dl.asta sau vreo suetape bani publici,sa ne spuna si noua de unde scoate banii astia si mai important:Cati din etnia din care dumnealui face parte(etnie estimata la aprox 2 milioane de cetateni in Romania),platesc CASS si CAS?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.02.2026, 18:09)

    Se pregateste PSD de alegerile din 2028.

    Pensionarii pe primele locuri. 

    Pe ultimele locuri angajatii carora le maresc excesiv tavele pe munca, sanatate,si pensie.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

