Ministrul Oana Ţoiu a subliniat, la Copenhaga, nevoia de consolidare a sprijinului pentru Ucraina

Şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, a subliniat la Copenhaga, la reuniunea informală a miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre ale UE, format Gymnich, necesitatea consolidării sprijinului pentru Ucraina, transmite MAE, potrivit Agerpres, de la care reluăm următoarele.

Cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, subiect aflat pe agenda discuţiilor de vineri şi sâmbătă, s-a pus accentul pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina, în vederea întăririi poziţiilor de negociere a acesteia pentru o pace justă şi durabilă, precum şi pe modalităţi de slăbire a capacităţii Rusiei de continuare a războiului de agresiune, arată sursa citată.

Totodată, s-au căutat soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei umanitare din Gaza.

Un alt obiectiv al discuţiilor a fost întărirea prezenţei UE în arena internaţională, printr-un proces decizional mai eficient.

Ministrul român al Afacerilor Externe a condamnat recentele atacuri ale Rusiei în Ucraina soldate cu noi victime în rândul civililor, inclusiv copii, şi daunele provocate sediului Delegaţiei UE la Kiev,care dovedesc că "Rusia are o abordare duplicitară şi nu doreşte pacea şi încheierea războiului". De asemenea, ministrul Oana Ţoiu a inclus în discuţii prioritizarea securităţii Dunării şi a Mării Negre, mai ales în contextul ultimelor agresiuni ale Rusiei, subliniind rolul strategic al acestor regiuni pentru securitatea europeană.

Oana Ţoiu a salutat eforturile continue ale UE şi SUA pentru o pace justă şi durabilă în Ucraina, evidenţiind importanţa unor garanţii de securitate solide pentru Kiev, relevante şi pentru consolidarea securităţii europene şi a regiunii Mării Negre. A punctat necesitatea de a limita capacitatea Rusiei de finanţare a războiului, de a întări sancţiunile şi de a combate modalităţile de eludare a acestora, inclusiv de către terţi. A pledat pentru creşterea sprijinului UE pentru Ucraina şi pentru întărirea forţelor sale armate.

Ea a sprijinit avansarea procesului de aderare la UE a Republicii Moldova şi a Ucrainei, prin deschiderea negocierilor pentru clusterul 1/arii fundamentale, aceasta fiind o recunoaştere firească a progreselor înregistrate de cele două state candidate. În acest context, a prezentat şi concluziile de la Cernăuţi ale trilateralei în format Odesa (România-Republica Moldova-Ucraina), care vizează paşii următori pentru investiţiile europene şi naţionale în conectivitate, un element esenţial pentru consolidarea rezilienţei şi interconectării regionale. A susţinut şi impulsionarea procesului de extindere în regiunea Balcanilor de Vest.

Raportat la evoluţiile din Orientul Mijlociu, ministrul român a exprimat îngrijorarea faţă de situaţia umanitară din Gaza, reafirmând disponibilitatea României de a continua zborurile pentru transferul pacienţilor pediatrici. A pledat pentru creşterea asistenţei umanitare acordate populaţiei civile şi a subliniat necesitatea eliberării imediate a tuturor ostaticilor israelieni. A reiterat sprijinul României pentru soluţia celor două state.

Oana Ţoiu a subliniat şi că programul nuclear al Iranului contravine obligaţiilor internaţionale asumate de acesta. Este important ca Teheranul să comunice transparent şi onest cu partenerii internaţionali pe această temă. UE trebuie să rămână unită şi să sprijine poziţiile grupului E3.

Cu privire la subiectul metodelor de lucru, ministrul român a pledat pentru necesitatea creşterii amprentei UE în plan internaţional. În acest sens, a considerat esenţială sporirea eficienţei şi solidarităţii în procesul de luare a deciziei, inclusiv în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC).

Ministrul român a asigurat că România se va coordona cu partenerii europeni în pregătirea sesiunii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, din această toamnă. Totodată, România a susţinut cerinţa comună a tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea vizelor necesare accesului diplomaţilor la Adunarea Generală a ONU din New York. Ministrul a subliniat că soluţia unei păci durabile în Orientul Mijlociu are nevoie de participarea atât a Israelului, cât şi a Palestinei, la masa dialogului.

În marja participării la Gymnich, ministrul Oana Ţoiu a avut întrevederi bilaterale cu ministrul finlandez al Afacerilor Externe, Elina Valtonen, precum şi cu ministrul Afacerilor Externe şi Europene al Slovaciei, Juraj Blanar.

Discuţiile cu ministrul Valtonen au reliefat angajamentul comun de continuare a sprijinului atât pentru Ucraina, cât şi pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ministrul român a subliniat importanţa cooperării României şi Finlandei în cadrul NATO, aspect care conferă substanţă suplimentară relaţiilor bilaterale.

Din schimbul de opinii cu omologul slovac, a reieşit voinţa comună pentru dezvoltarea dialogului politic şi a relaţiilor economice şi sectoriale. Ministrul Oana Ţoiu a accentuat importanţa comunităţii de români din Slovacia, precum şi a minorităţii slovace din România.

Ministrul Oana Ţoiu a avut şi o întâlnire cu membri ai comunităţii româneşti din Danemarca, context în care a mulţumit reprezentanţilor asociaţiilor de români pentru contribuţia la promovarea culturii şi a tradiţiilor româneşti. Au fost discutate provocările cu care se confruntă cetăţenii români din Danemarca, cu scopul de a găsi soluţiile optime, la nivelul MAE.